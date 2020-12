Nova defunció per covid-19 a l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu

Nova defunció per covid-19 a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Seu d'Urgell. Així ho ha donat a conèixer l'Ajuntament urgellenc en el butlletí diari. Concretament, aquesta és la dinovena defunció a l'ABS des de després de l'estiu. Ara mateix al Sant Hospital hi ha 8 persones ingressades per covid-19, dues menys que fa 24 hores.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, en les últimes hores aquestes han empitjorat a l' Alt Urgell, amb un risc que ha passat de 294 a 353 i una velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) que ha pujat d'1,12 a 1,27. Recordem que si l'Rt es manté per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Tot i això, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha apuntat a través de les xarxes socials que "les dades a vegades no mostren del tot la realitat", i ho ha exemplificat amb el nombre de casos detectats les darreres tres setmanes, que han baixat de 64 a 34 i de 34 a 25.

La situació segueix sent complicada a Cerdanya, on el risc ha pujat de 892 a 914 i l'Rt ha baixat lleugerament, d'1,62 a 1,58, però es manté per sobre d'1. Ara mateix a l'Hospital de Cerdanya s'hi manté una persona ingressada per covid-19.

Al Pallars Jussà, el risc segueix sent molt alt però va baixant i en les últimes 24 hores ha passat de 787 a 764. L'Rt també ha seguit baixant i es manté per sota d'1. Concretament, ha passat de 0,97 a 0,96. Segons Salut, hi ha 16 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, 5 més que les notificades fa 24 hores.

La situació, en canvi, és molt més favorable a l'Aran, al Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça, tres territoris que estan en situació de risc molt baix. En el cas de l' Aran, tant el risc com l'Rt estan a zero, però es mantenen dues persones hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc ha baixat de 10 a 3 i l'Rt ha caigut de 0,10 a 0,02, mentre que una persona segueix hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l' Alta Ribagorça, el risc ha baixat de 50 a 11 i l'Rt ha caigut de 0,19 a 0,04.

Tot i les bones dades d'aquests tres territoris, al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc ha pujat les últimes 24 hores, passant de 411 a 421, així com l'Rt, que ha crescut d'1,04 a 1,07. Pel que fa als nous positius, en les darreres 24 hores se n'han detectat 33 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 2.982.