El PDECat triarà al setembre la nova executiva a Cerdanya després de la marxa del president

El PDECat triarà a principis de setembre la nova executiva comarcal a Cerdanya. Ho farà després que el fins ara president, Marc Fernàndez, dimitís fa pocs dies, juntament amb la resta de presidents comarcals de l'Alt Pirineu així com la presidenta a nivell de vegueria, Mayte Rivero, tal com va avançar l'Ara Pirineus.

Fonts de la formació en aquesta comarca han explicat a aquest mitjà que de moment l'única baixa que ha tingut el partit a Cerdanya ha estat la del mateix Marc Fernàndez. D'aquesta manera, la resta de persones que formen l'executiva comarcal -mitja dotzena- continuen sent militants del PDECat. Des de la formació també remarquen que la gran majoria d'alcaldes que té el PDECat a la comarca es mantenen al costat del partit i no se n'han donat de baixa per anar amb Junts per Catalunya.

Cerdanya és, justament, uns dels "fortins" que té el PDECat a l'Alt Pirineu, degut en bona part a la postura mantinguda per l'alcalde de Puigcerdà, vicepresident del Consell Comarcal i diputat provincial a Girona, Albert Piñeira. Ell va ser un dels signants del manifest en què més d'un centenar d'alcaldes es van posicionar al costat de la direcció del PDECat, tot demanant que el partit no es diluís en Junts per Catalunya. Els altres dos càrrecs electes del Pirineu que també van secundar aquest manifest van ser l'alcalde pedani de Castellbò i vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Antoni Navinés, i l'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich.