El PSC del Pallars Sobirà renova l'Executiva i Xavier Ribera la liderarà

El PSC del Pallars Sobirà ha renovat la seva Comissió Executiva, donant compliment així al període de celebració de les assemblees d'Agrupacions, un cop celebrat el 10è Congrés de la Federació de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Així, la militància ha elegit les persones que encapçalaran el partit a la comarca en els pròxims quatre anys, amb Xavier Ribera al capdavant.

Ribera ha destacat que "un dels nostres principals objectius és ser l'altaveu del Pallars Sobirà per reclamar alt i fort la urgència de revertir les retallades i recentralització de serveis i manca d'inversions dels darrers deu anys que ens ha portat a una greu situació de despoblament i envelliment". A més, ha dit, "hem de liderar la lluita per recuperar tots aquests serveis i evitar així la fuga dels i les nostres joves però alhora també seguir reclamant les inversions necessàries en les infraestructures i les comunicacions".

La Comissió Executiva del PSC del Pallars Sobirà està formada per Sebastià Bochaca com a president, Xavier Ribera com a primer secretari, Ramon Solé com a secretari d'Organització, J. Antonio Arcas com a secretari de Finances i J. Antonio Manrique com a responsable de Política Municipal.