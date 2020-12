El Pallars Jussà inicia una campanya solidària de recollida de joguines

La Creu Roja del Pallars Jussà, amb la col·laboració de l' Oficina Comarcal de Consum, han donat aquest dimecres el tret de sortida a la campanya solidària de recollida de joguines "Els seus drets en joc", amb l'objectiu, un any més, de fer arribar la il·lusió a les nenes i els nens de famílies desafavorides de la comarca. Tal com han explicat des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aquesta campanya compta amb la col·laboració de tots els centres escolars de primària de la comarca que entre aquest dimecres i el divendres dia 11 recolliran les donacions fetes per nenes i nens. D'aquesta forma es pretén aconseguir també promoure la solidaritat entre els infants així com el consum responsable i evitar actituds com la compra compulsiva.

Per contribuir a la campanya, així com al seu caràcter educatiu, els organitzadors assenyalen que cal que les joguines aportades no siguin sexistes, perquè no es reprodueixin estereotips de gènere, i que no siguin bèl·liques, per evitar que creixin entre els infants comportaments agressius i intolerants. En tercer lloc, assenyalen que cal que les joguines siguin noves, "perquè no hi ha una infància de primera categoria i una de segona". Aquest tercer precepte, afegeixen, "pren encara més sentit si tenim en compte que cal garantir la higiene i la seguretat davant el Covid".

El president de Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha volgut agrair el paper que tenen educadores i educadors dels centres escolars de la comarca en la sensibilització de nens i nenes cap a la solidaritat i la igualtat. La Creu Roja farà arribar els pròxims dies les joguines recollides a nens i nenes de famílies desafavorides de la comarca de forma que cap infant es quedi sense una joguina nova aquestes festes.