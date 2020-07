Ple absolut a les visites sobre la Seu d'Urgell durant la Segona Guerra Mundial

Després que s'hagin omplert totes les places disponibles de les dues visites guiades que s'han fet per explicar fets i llocs de la Seu d'Urgell durant la Segona Guerra Mundial, se n'ha programat una altra per al dia 20 d'agost i s'està estudiant la possibilitat de fer-ne una quarta amb posterioritat. El guiatge va a càrrec de Pilar Alaez Gil, tècnica en interpretació del patrimoni.

L'activitat, que porta per títol " Els passos de la memòria. La Seu d'Urgell durant la Segona Guerra Mundial", consisteix en un recorregut per diversos espais de la ciutat que van ser escenari del pas o l'estada temporal de persones que acabaven de creuar la frontera fugint del conflicte bèl·lic. La ruta té el seu inici a la Duana vella i continua després pel Parador de Turisme —on antigament hi havia hagut la presó i el jutjat—, l'Espai Ermengol i el Pati Palau per finalitzar a l'Hotel Andria, en el qual es van allotjar famílies jueves que eren perseguides pel règim nazi.

La iniciativa s'emmarca en el projecte Perseguits i Salvats, promogut per la Diputació de Lleida, i és organitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Turisme de la Seu i l'Espai Ermengol.