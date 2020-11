Salut traslladarà personal no objector a Tremp i Vielha per garantir l'avortament farmacològic

El Departament de Salut traslladarà dues ginecòlogues de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida als hospitals del Pallars i de la Val d'Aran per tal de garantir el dret a l'avortament farmacològic. Tal com fa temps que es denuncia, actualment en aquest territori pirinenc no es pot interrompre voluntàriament l'embaràs ni a través de la via farmacològica ni de forma quirúrgica. Aquesta darrera opció no es pot realitzar, de fet, en tota la província de Lleida. Pel que fa a l'avortament farmacològic, aquest no es pot dur a terme ja que el personal sanitari de les comarques pirinenques que el podria fer és objector de consciència. Això obliga a les dones que volen avortar a desplaçar-se fins al CAP de Balaguer.

Tal com ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat la mateixa consellera de Salut, Alba Vergés, la solució parcial serà traslladar aquestes professionals no objectores als hospitals que donen cobertura a les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Aran, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Encara faltarà per resoldre, però, el cas de Cerdanya i l'Alt Urgell. En aquest cas, Vergés ha indicat que s'està treballant per poder oferir la mateixa solució a l'Hospital de Cerdanya i al Sant Hospital de la Seu d'Urgell.