Satisfacció per poder fer la selectivitat més a prop de casa

Aquest ha estat el primer any que els alumnes dels dos Pallars s'han pogut examinar de la selectivitat a Tremp i la gran majoria d'ells ho ha agraït. Evitar desplaçaments a la Seu d'Urgell -on anaven fins ara els alumnes de Sort- o a Lleida -en el cas dels de Tremp i la Pobla de Segur- ha estat el principal argument dels joves a l'hora de valorar satisfactòriament aquesta mesura. No haver-se de quedar a dormir fora de casa també ha estat un altre dels aspectes que els estudiants han destacat positivament. La Covid-19 i el fet que Ensenyament hagi optat per obrir més seus d'exàmens per no col·lapsar els centres de Lleida, els ha permès "gaudir" d'aquesta selectivitat més propera.

Un dels alumnes que ha començat aquest dimarts les proves ha estat Carles Forns, de Tremp, que ha explicat que "conèixer les instal·lacions i l'aula on t'examinaràs ajuda a no posar-te tan nerviós". Per la seva banda, Jofre Castells, de la Pobla de Segur, ha assenyalat en sortir del primer examen, de Llengua castellana i literatura, que "si havies estudiat durant el curs, era fàcil". Ariadna Roca, alumna de Tremp, s'ha expressat en la mateixa línia i ha dit que l'examen de castellà no li ha anat "malament". Carles Forns, mentrestant, ha dit que confia "aprovar".

Pel que fa al fet d'examinar-se a la mateixa localitat on viu, Adriana Roca ha dit que "és millor poder-ho fer a Tremp, a prop de casa". Per Roca és important no haver de passar "tres dies fora de casa" per anar a fer els exàmens de la selectivitat. Per la seva banda, un altre estudiant, Joan Forns, ha remarcat que haver d'examinar-se a Lleida suposava una " despesa important" per a les famílies en haver de sufragar les despeses de l'allotjament a la capital del Segrià.