La Seu d'Urgell recupera el cinema cinc mesos després

La Seu d'Urgell recuperarà aquest divendres un dels pocs serveis que encara no s'havia pogut reprendre després del confinament pel covid-19, el cinema. L'únic equipament de la ciutat i de l'Alt Urgell, Cinemes Guiu, ha anunciat que aquest divendres tornarà a obrir al públic, cinc mesos després. Ho farà amb una sola pel·lícula, que projectarà en diverses sessions entre divendres i dimecres de la setmana que ve. Es tracta del film espanyol Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra, que protagonitza Santiago Segura.

Cal dir que Cinemes Guiu tenia previst obrir a finals de juny, quan l'Alt Pirineu i Aran van recuperar la 'nova normalitat'. Tot i això, la manca de pel·lícules d'estrena va fer que els seus responsables optessin per esperar unes setmanes més. Tal com recull Ràdio Seu, però, la capital alturgellenca no ha quedat totalment òrfena de cinema aquests darrers mesos, ja que des del passat juliol Cinemes Guiu ha dut a terme algunes projeccions de cinema a la fresca.

Justament, aquest cap de setmana també s'ha reprès el cinema a Vielha, amb la reobertura d'Era Audioviuau. A Puigcerdà, mentrestant, el cinema Avinguda ja fa uns dies que funciona, mentre que a Tremp, la Lira, que depèn de Circuit Urgellenc, encara no ha reprès la programació.