La Vall de Boí vol pal·liar l'impacte visual que generen els contenidors

L'Ajuntament de la Vall de Boí vol mirar de pal·liar l'impacte visual que generen els contenidors d'escombraries que hi ha al municipi. És per això que els serveis tècnics del consistori han elaborat un informe sobre la situació en què es troben aquests contenidors i les seves infraestructures, ubicats a diferents punts dels nuclis, àrees recreatives, equipaments municipals i disseminats.

Des de l'Ajuntament indiquen que, tot i que la utilitat dels contenidors "està sobradament demostrada, estèticament provoquen un fort impacte visual i deterioren la imatge de l'entorn". Justament, l'objectiu d'aquest informe és pal·liar aquesta circumstància tot " valorant la necessitat de realitzar actuacions de millora en les instal·lacions, plantejar la seva reubicació en llocs de més fàcil accés per a l'usuari i per al vehicle de recollida i la substitució de la infraestructura on estan ubicats".

Tot plegat, anirà acompanyat d'una campanya de sensibilització sobre la tria de selectiva i rebuig. Aquest informe, que s'ha fet arribar al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, com a responsable del servei, "pretén buscar la manera de treballar conjuntament per tal de millorar un servei que es creu tan necessari per al municipi".