Vielha e Mijaran e Càritas signen un convèni entà ajudar as familhes vulnerables afectades peth covid-19

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran e era entitat Caritas Diocesana d’Urgell an signat un convèni de collaboracion entà ajudar ara ciutadania deth municipi que mès ac a de besonh, e qu’a estat greument afectada pera crisi economica generada pera aparicion dera pandémia deth covid-19, a compdar deth passat mes de març de 2020. Damb ua partida de 10.000€ eth consistòri ajudarà as familhes vulnerables e en risc d’exclusion sociau des pòbles de Vielha e Mijaran en pagament des despenes deth loguèr e subministraments des sòns larèrs, atau coma ena crompa d’aliments fresqui, e que serà gestionada per Caritas.

“Des der Ajuntament creèrem en 2020 un plan d’ajudes entara ciutadania deth municipi damb lèu 400.000€ entà melhorar eth benèster e sajar de paliar es efèctes dera crisi sanitària que patim en territòri”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “enguan contunharam trebalhant en tot aufrir mès ajudes as nòsti/es vesins/ies pr’amor que son moments fòrça dificils, e volem èster ath sòn costat, en tot ajudar-les laguens des nòstes possibilitats”.