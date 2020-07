L'acadèmia de Talarn assegura que tots els militars que vindran han donat negatiu de covid-19

Els més de mil militars que es desplaçaran aquests dies al Pallars Jussà per fer les proves d'accés a l'Acadèmia Bàsica de Sotsoficials que hi ha als municipis de Talarn i Tremp han fet prèviament un test de covid-19 que ha sortit negatiu. Així ho ha assegurat el màxim responsable de la base militar, el coronel director, durant la reunió mantinguda aquest divendres al matí amb representants polítics i tècnics del territori. També els han assegurat que, si fora de la base, algun militar té un comportament inadequat i posa en risc la salut d'altra gent, s'actuarà amb fermesa i, fins i tot, se'l pot expulsar del procés per accedir a l'acadèmia de sotsoficials.

A la trobada, convocada per la delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, hi han assistit els representants de la Generalitat que estan treballant a l'anomenada taula 'Covid Pirineu', que és la que porta la gestió del dia a dia relacionada amb la situació de pandèmia. Així, a banda de la mateixa delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, hi ha estat present la delegada de Salut a Ponent i l'Alt Pirineu, Divina Farreny, així com responsables mèdics, policials i de Protecció Civil de la zona. Pel que fa als responsables polítics, hi han assistit alcaldes o tinents d'alcalde dels municipis més propers a la base: Tremp, Talarn, Salàs de Pallars i la Pobla de Segur, així com el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà i alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol.

En declaracions a l' Ara Pirineus, Amorós ha celebrat que s'hagi pogut fer la reunió i ha admès que les mesures de seguretat que s'han previst a dins del campament són bones. Tot i això, ha lamentat que aquesta trobada "no s'hagués fet fa un mes, quan la decisió de fer venir a aquest miler de militars encara no era ferma". En aquest cas, assegura que el territori hi hauria tingut alguna cosa més a dir, no com ara, que "tot està dat i beneït" i, de fet, els militars ja començaran a arribar en les pròximes hores.

Igualment, en declaracions a l'Ara Pirineus, l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha explicat que " els alcaldes els hem dit que aquesta reunió arriba tard, que s'hauria d'haver fet força abans per evitar generar alarma social i poder determinar si era adequat que es desplacés tota aquesta gent a la comarca". Tot i això, també ha admès que les mesures de seguretat que els han transmès des de l'acadèmia són estrictes i ha llançat un missatge de calma a la població, tot recordant, això sí, la necessitat de seguir aplicant les mesures de seguretat establertes -mascareta, distància social i rentat de mans.

Cases també ha explicat que des de l'acadèmia els han transmès que el volum de militars a la comarca anirà disminuint a mesura que avancin els dies, ja que els exàmens son eliminatoris i, de forma gradual, els aspirants aniran marxant. El que més preocupava als ajuntaments, ha apuntat Cases, és que hi haurà prop de mil persones dormint en establiments i pisos dels municipis pròxims a la base, i fent-hi vida les estones que no facin els exàmens. Tot i això, s'ha mostrat esperançada que les mesures de seguretat establertes per l'acadèmia seran efectives.

Pel que fa a les mesures de seguretat que seguiran tots els candidats, a banda d'haver-se fet prèviament un test per descartar estar infectats de covid-19, tots els militars que es desplaçaran aquests dies al Pallars hauran d'aportar una declaració jurada assegurant que estan bé de salut. Igualment, tant a l'arribada a l'acadèmia com posteriorment de forma recurrent, se'ls prendrà la temperatura i si algun d'ells té febre -o signes visibles compatibles amb el covid-19- serà automàticament aïllat.

Des de la base també han remarcat que tots els aspirants " tenen clara la disciplina militar i són els primers interessats a no posar-se en risc, ja que es juguen el fet de no poder entrar a l'acadèmia", ha explicat Amorós. A més, la delegada ha explicat que, segons els han transmès des de l'acadèmia, la majoria dels militars que vindran ja han estat grup estable de convivència prèviament, ja que venen junts d'altres bases.

Igualment, a la reunió s'ha establert un sistema de "coordinació estreta" entre l'acadèmia i els responsables de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, per poder actuar si hi ha cap incidència. Segons Amorós, l'acadèmia no havia informat prèviament d'aquestes proves, ja que "es fan cada any i, com que es realitzen a l'interior de les seves instal·lacions, no els cal utilitzar terrenys dels municipis pròxims". Tot i això, han admès que potser hi haurien pogut fer millor".