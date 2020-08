La Seu alleugereix algunes restriccions gràcies als "resultats favorables" del cribratge massiu

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit alleugerir algunes de les restriccions imposades a finals de la setmana passada arran dels importants brots apareguts a la ciutat. El motiu, segons han explicat des del consistori, és que "els resultats del cribratge massiu a la població que s'està duent a terme aquesta setmana estan donant resultats força favorables". Per tot plegat, es creu convenient reprendre el mercat setmanal, ja aquest pròxim dimarts 1 de setembre.

Tot i això, des de l'Ajuntament han deixat clar que " cal no relaxar-se perquè encara hi ha un nombre elevat de persones positives de covid-19 i de gent aïllada a casa per contacte directe". Per això, afegeixen, "amb l'objectiu que la situació epidemiològica es pugui controlar bé, és convenient aplicar les mesures preventives aprovades pel Procicat en els plans sectorials dels mercats setmanals".

Així doncs, el mercat, tant de dimarts com de dissabte, es tornarà a fer en dues ubicacions diferents: les parades alimentàries estaran al passeig Joan Brudieu -al mateix lloc que durant el confinament- i les parades de tèxtil i complements s'instal·laran al carrer Major. L'objectiu és que no s'aglutinin tots els visitants en un únic espai.

A més, es realitzarà la neteja i desinfecció de les zones ocupades, abans i després de cada mercat, així com la desinfecció de superfícies verticals. Aquestes tasques de neteja tindran lloc de 5h a 5:45h del matí. D'altra banda, a les parades alimentàries els compradors no es podran autoabastir sinó que, mentre la situació sigui d'alt risc, cada parada haurà de servir el seu gènere. En el cas que això no es compleixi, s'establiran sancions al respecte. Per tal de gestionar millor aquesta mesura, l'Ajuntament proporcionarà tanques perquè cada paradista pugui establir perímetres dins la seva parada.

Pel que fa a les parades no alimentàries, e ls paradistes hauran de vetllar perquè les persones que hi entrin utilitzin gel hidroalcohòlic abans de tocar qualsevol producte i garantir els 2 metres quadrats per persona. També s'instal·laran cartells informatius de les mesures preventives a les entrades del mercat, reforçant les premisses de distància, higiene de mans i mascareta. A més, es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades naturals del mercat i la Policia Municipal vetllarà pel compliment de les mesures preventives i de seguretat, tant dels visitants com de les parades.