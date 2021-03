Cultura desestima traslladar l'Arxiu de Cerdanya a l'antiga Acadèmia i Puigcerdà ofereix un nou terreny

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha desestimat traslladar les instal·lacions de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya a l'edifici de l'antiga Acadèmia del llac de Puigcerdà. El motiu, tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcalde de la vila, Albert Piñeira, és que des de la Generalitat consideren que les instal·lacions tenen "problemes d'espai, d'humitats i de filtracions", de manera que no podrien encabir correctament tot el material de l'arxiu i, a més, no se'n podria garantir una bona conservació. Tot plegat es va abordar en la visita que va fer recentment a Puigcerdà i a les instal·lacions de l'Arxiu la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.

Recordem que l'any 2019 l'Ajuntament va acordar cedir l'edifici de l'antiga Acadèmia del llac a la Generalitat per tal que aquesta fes el projecte i hi traslladés l'arxiu. El motiu és que les actuals instal·lacions de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya, ubicades a la part superior de l'antic convent de Sant Domènec de Puigcerdà, estan molt per sobre de la seva capacitat -de fet, hi ha documentació que s'ha de guardar en altres arxius o instal·lacions- i les condicions de conservació no són les més adients.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de la vila ha ofert un terreny a la ronda dels Torreons, la via que comunica la zona del llac i el Passeig de la Sèquia amb el barri de l'Estació, per tal que s'hi construeixi un edifici de nova planta. Piñeira ha explicat que l'objectiu, si el govern veu viable la ubicació, seria fer els tràmits de cessió amb celeritat, ja que "ens agradaria que la Generalitat comencés a fer el projecte ja aquest mateix any". En aquest sentit, l'Ajuntament seria qui posaria el terreny i el govern català qui sufragaria les obres del nou equipament.

Piñeira ha remarcat que aquesta alternativa "no ens permet rehabilitar un edifici històric com el de l'Acadèmia, que ens semblava un bon projecte, però per contra ens permetrà disposar d'un edifici de nova planta, amb les comoditats i beneficis que això comporta". Sigui com sigui, ha celebrat que "el més positiu és que Ajuntament, Consell Comarcal de Cerdanya i Generalitat estem alineats i compromesos amb el fet que Puigcerdà necessita un nou arxiu".