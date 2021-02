Publiquen la primera monografia de Sant Climent de Taüll i les seves pintures

TaüllExaminar el complex monumental de Sant Climent de Taüll des de la seva construcció al segle XI i fins a les més recents intervencions és l'objectiu de la primera monografia dedicada al temple i les seves pintures. L'obra està escrita per les catedràtiques d'Història de l'Art Medieval de la Universitat de Barcelona i Lleida, Milagros Guardia i Immaculada Lorés i analitza les diferents fases per les quals ha passat l'edifici, a més dels canvis i continuïtats en els seus usos i funcions. Tot plegat, ho fa explicant també la interrelació de l'església amb el seu entorn geogràfic, polític i religiós, fins a arribar a l'espoli al qual va ser sotmès al segle XX i les intervencions que s'han dut a terme tant al temple com a les pintures murals.

El llibre comença presentant l'estructura senyorial i eclesiàstica, així com les vies de comunicació en les quals es va inserir la construcció de Sant Climent de Taüll. Un cop plantejat el context, l'obra examina la intensa activitat litúrgica al temple, així com també la proliferació de nous espais religiosos a la vall de Boí durant la primera meitat del segle XII. A continuació, s'introdueixen les transformacions que va experimentar el mobiliari litúrgic a l'època moderna, per passar a aprofundir després en l'espoli al qual van ser sotmeses les esglésies de la vall de Boí per part de col·leccionistes a finals del segle XIX, moment en què el romànic català va ser redescobert.

Els capítols finals se centren a detallar el caràcter de les intervencions i restauracions arquitectòniques de l'església de Sant Climent i la museïtzació i tractament de les seves pintures murals. 'Sant Climent de Taüll i la vall de Boí' és el darrer títol de la col·lecció 'Memoria Artium', un projecte editorial coeditat per diferents universitats i museus que té com a objectiu oferir llibres basats en investigacions originals, amb caràcter de monografia. Les seves autores, Milagros Guardia i Immaculada Lorés són membres de l'IRCVM i fundadores del grup de recerca Ars Picta. Guardia va ser conservadora de les col·leccions d'art romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya i amb Lorés van coordinar i comissariar diverses exposicions i catàlegs.