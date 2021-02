Decomissen prop de 30.000 euros i cinquanta monedes de plata a la duana de la Farga de Moles

La Farga de MolesLa Guàrdia Civil ha decomissat 29.820 euros i cinquanta monedes de plata de col·lecció, valorades en 1.750 euros, a un home de 70 anys que passava per la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell), procedent d'Andorra. Els fets van tenir lloc divendres passat a dos quarts de sis de la tarda, quan els agents van dur a terme un minuciós registre del vehicle on viatjava i van trobar els diners i la mercaderia dins una bossa de viatge.

Els efectius policials van aixecar una acta per una infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals i una altra per la de contraban. L'individu va poder continuar el viatge amb mil euros i tant els diners com les monedes intervingudes es van quedar a la duana.