Les entitats excursionistes també demanen una regulació urgent dels accessos a la muntanya

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha demanat que es reguli de forma urgent l'accés a determinats espais de muntanya que els darrers anys han experimentat un increment de l'afluència de visitants. Després que el Parc Natural de l'Alt Pirineu fes públiques diverses imatges d'aglomeracions en indrets com la Pica d'Estats o Sant Joan de l'Erm, l'entitat ha emès un comunicat de premsa demanant que es prenguin mesures per evitar que aquestes situacions es repeteixin.

En la nota, remarquen que "els darrers anys ha quedat més que acreditat l'augment de practicants dels esports i les activitats de muntanya". Aquest fet, afegeixen, "ha comportat una important massificació en indrets on abans hi havia poca gent i que no estan preparats per a rebre un impacte continuat com el que estan rebent actualment".

Des de l'entitat creuen que " aquesta massificació comporta un perill important per als mateixos espais naturals protegits on les normatives dels parcs no s'estan complint, en moltes ocasions per desconeixement d'un públic amb poca formació en l'àmbit muntanyenc i en altres casos per la simple presència d'un nombre important de persones que desgasten i erosionen terrenys que no poden patir aquest tipus de moviment constant". Des de la FEEC també constaten "la poca seguretat existent en algunes de les activitats que hem pogut visualitzar en diverses imatges d'aquests darrers estius i d'aquests darrers dies, on per camins o crestes estretes la gent s'havia d'apartar per poder cedir un espai que costava de trobar".

Com a Federació d'Entitats Excursionistes deixen clar que " defensem l'accés a la muntanya per a tothom, però creiem fermament que s'han de prendre mesures importants per a regular aquest accés en determinades èpoques de l'any i en punts concrets amb una massificació constant". "El fracàs en l'educació ambiental i la manca de consciència i responsabilitat davant del medi natural ha quedat més que constatada", afegeixen.

Per tot plegat, des de l'entitat volen "convidar els diferents agents implicats a la creació urgent d'un grup de treball on s'estudiï fermament l'ordenació i la regulació pertinent en punts concrets del territori on hi hagi perill manifest per a la seguretat de les persones practicants d'activitats de muntanya o per a la conservació del medi ambient a conseqüència de la massificació actual". Aquest grup, creuen, "ha de prendre mesures d'aplicació immediata a diferents punts del país". "Demanem poder preservar el territori i no volem ser en cap cas els causants de malmetre unes muntanyes que ens estimem i que seran la nostra millor herència per a les pròximes generacions", conclouen.

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya compta amb més de 40.000 federats, més de 400 entitats excursionistes repartides arreu del territori català i un total de 85.000 socis.