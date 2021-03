Les escoles de Cerdanya recuperen la formació per difondre les danses tradicionals

MontellàAquest 2021 s'ha pogut recuperar el projecte de danses tradicionals a les escoles de Cerdanya, rebatejat com "L'Escola Balla", organitzat des de l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal de Cerdanya, en col·laboració amb el Consell Esportiu i amb el suport econòmic de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona. Es tracta d'un projecte disponible per a totes les escoles de la comarca que fomenta i difon el caràcter formatiu, artístic i integrador d'aquest art/esport que és la dansa i els balls tradicionals entre els més joves.

L'any 2000, el Consell Comarcal de la Cerdanya va posar en marxa el projecte pioner a Catalunya "Les danses tradicionals a les escoles de Cerdanya", uns tallers en horari lectiu que introduïen les danses tradicionals a totes les aules de la comarca, dissenyat i impartit per la professora de dansa Sílvia Cassu i que va ser acollit amb gran entusiasme per tots els centres educatius de la comarca.

Al llarg de catorze cursos, el projecte va rebre el suport econòmic de diferents institucions —el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, l'IDAPA i la Diputació de Girona— fins que la manca de suport econòmic va obligar a suspendre'l. Amb el suport de la Diputació de Girona, el projecte es va recuperar el curs escolar 2019-20, però la irrupció de la pandèmia del covid-19 el març de 2020, amb el consegüent tancament de les escoles el que restava del curs va truncar el projecte i va impedir el compliment de tot el calendari programat.

L'obertura de les escoles pel curs 2020-21 i el suport de la Diputació de Lleida ha permès, aquesta tardor passada, impartir els tallers que no es van poder realitzar la primavera del 2020. Des del Consell Comarcal de Cerdanya assenyalen que "dur-los a terme, malgrat estar en plena pandèmia, ha estat interessant i important per verificar que, adaptant-los a les normes sanitàries dictades, no hi ha hagut cap problema; la qual cosa ha permès tirar endavant els nous tallers per a totes les escoles des d'aquest gener de 2021.

Amb tot, des dels seus inicis el projecte ha permès integrar els balls tradicionals entre els més joves i incentivar la participació dels nens i nenes en diferents actes i festes comarcals com els Jocs Florals de la Cerdanya, la Diada de la Cerdanya, el Carnestoltes de Bellver de Cerdanya, el Concurs Literari de Martinet, la Festa de l'Arbre, les festes majors de diversos municipis i els diferents finals de cursos escolars.