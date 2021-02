Un foc de xemeneia acaba cremant tot el sota teulat d'un edifici d'Esterri d'Àneu

Esterri d'ÀneuUn virulent incendi ha cremat totalment el sota teulat d'un edifici de tres plantes a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, sense causar ferits. Tal com han informat els Bombers, a les 21:15h d'aquest dimecres han rebut un avís de foc en un immoble del carrer Sebastià Ramonich de la localitat aneuenca. En total s'han activat fins a deu dotacions, que han necessitat fins a sis hores per controlar l'incendi, ja que en alguns moments ha presentat una gran virulència. Tal com han explicat els Bombers, el foc va quedar controlat al voltant de les 3 de la matinada, però aquest dijous al matí diverses dotacions encara hi ha treballat, remullant la zona per evitar cap revifada. A banda de cremar el sota teulat, les flames també han afectat les golfes de l'edifici.

Imatges de l'incendi a Esterri d'Àneu de un edifici de tres plantes,ifotografies fetes des de la meva finestra #Vallsdaneu pic.twitter.com/dbwV1NDR81 — Ramon Baylina (@meteopallars) 17 de febrero de 2021

En declaracions a l'Ara Pirineus, l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, ha indicat que en el moment de l'incendi hi havia prop d'una desena de persones a l'edifici, i totes elles es van poder reallotjar a cases de familiars o coneguts. Pel que fa a les causes del foc, tant Ticó com els Bombers han confirmat que es tracta d'un incendi de xemeneia. En aquest sentit, l'alcalde ha remarcat que "no és perquè el foc estigués mal fet ni perquè la xemeneia estigués bruta, sinó que és per una mala construcció de la teulada".

Inquietant foc de xemeneia totalment desenvolupat a la teulada, a Esterri d’Aneu. Les imatges no són meves, compartides als grups #pallarssobira pic.twitter.com/whnwNWkJBA — Lo Xic de Feliciano🎗 (@lionelpla) 17 de febrero de 2021

Ticó ha detallat que va ser un foc molt ràpid perquè "hi havia un aïllant, un porexpan, que era com lava i es va encendre de cop". L'alcalde ha indicat que "amb el pas dels anys, i després de rebre molta escalfor, al final el material pren molt ràpid, perquè l'aïllament entre el tub i la teulada no és el que hauria de ser, són tubs d'una sola cambra i l'aïllament no és el necessari".

Pel que fa a l'actuació dels Bombers, Ticó ha defensat que va ser el més ràpida possible, però la celeritat amb què es va encendre el material van fer impossible controlar abans les flames. Els primers que van arribar van ser els Bombers voluntaris d'Esterri d'Àneu, i després s'hi van anar afegint efectius dels parcs de Llavorsí, Sort i fins i tot Vielha. "Hi ha gent que hi veu una actuació lenta, però tots sabem les comunicacions que tenim i les distàncies de què parlem, sumat al fet que va ser un incendi molt ràpid", ha remarcat l'alcalde.