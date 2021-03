França haurà d'obrir els passos fronterers secundaris el 30 d'abril

PuigcerdàEl ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remarcat que el tancament dels passos fronterers que afecten Cerdanya, l'Aran i l'Alt Empordà ha estat una decisió "unilateral" de França però que estan treballant per intentar que causin "el menor perjudici" possible per als treballadors transfronterers. Arran d'una pregunta del senador pirinenc d'ERC, Miquel Caminal, Marlaska ha dit que la mesura està emparada per diversos articles del codi de fronteres Schengen però ha afirmat que s'estan coordinant per minimitzar-ne els efectes. En aquest sentit, ha assegurat que la mesura té data límit, el 30 d'abril.

Caminal ha criticat la mesura i li ha preguntat quan tenien previst obrir-los i si contemplaven protocols per deixar-los oberts en cas d'emergència. "Són conscients del gran impacte negatiu que té per a treballadors i petits productors?", s'ha preguntat el senador.

La Prefectura dels Pirineus Orientals va ordenar tancar els cinc passos l'11 de gener en el marc de la lluita antiterrorista i per evitar la immigració il·legal. A Cerdanya, afecta el camí que uneix Age i Palau de Cerdanya, així com la carretera de la Vinyola, entre Puigcerdà i Enveig. A l'Aran, mentrestant, afecta el coll del Portilhon. Pel que fa a l'Alt Emportdà, la mesura afecta el Coll de Banyuls, el Coll de Costoja i el Coll de la Manrella.

Els municipis afectats han denunciat la situació i, juntament amb diverses entitats i organitzacions, han elaborat un manifest on reclamen que es reobrin i anuncien mobilitzacions. La primera està prevista aquest diumenge a Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà).