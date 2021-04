Darrerament es torna a parlar sobre llibre del Pirineu i literatura pirinenca, dos conceptes que no són el mateix, ja que el primer —penso— engloba el segon. Xavier Campillo, doctor en geografia especialitzat en camins, en el seu llibre Literatura pirinenca contemporània, una antologia (Tremp: Garsineu Edicions, 1993) diu que «cinc elements fonamentals caracteritzen la literatura pirinenca, tot donant-li coherència i unitat: la descripció d'elements de la societat tradicional, el testimoniatge o compromís amb una muntanya marginada i en crisi, l'ús i la reivindicació —en major o menor grau— de les formes de la parla local, la recuperació de la tradició oral i/o la integració d'elements mítics o màgics provinents de la mateixa, i la idealització o recreació mítica de la societat tradicional de muntanya».

Campillo situa aquesta literatura entre els anys trenta i noranta del segle XX, afirma que s'escriu des del Pirineu, exclou la literatura sobre el Pirineu, s'emmarca en les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i el Principat d'Andorra i es contradiu amb la inclusió de la novel·la Cercamón, de Lluís Racionero, ja que no segueix cap dels cinc elements fonamentals que segons ell defineixen la literatura pirinenca.

Altres estudiosos, com Josep Suils i Helena Alonso, de la Universitat de Lleida, han donat una visió més àmplia al llibre pirinenc. Alonso, per exemple, hi inclou la literatura excursionista i parla de l'evolució de la literatura pirinenca cap al realisme.

L'Associació Llibre del Pirineu ha fet recentment aquestes interpretacions:

1. Llibre pirinenc: llibre, preferiblement de temàtica pirinenca, escrit al Pirineu.

2. Llibre del Pirineu: llibre —escrit o no al Pirineu— de temàtica pirinenca, sigui literari, monogràfic, antropològic, folklòric, un recull de cançons, un estudi qualsevol, una guia d'excursions, receptes de cuina...

3. Àmbit pirinenc: espai geogràfic real o imaginari del Pirineu, que abraça la totalitat d'Andorra i la part nord de Catalunya, des de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, passant per la Noguera, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, Osona i la Garrotxa, fins a les de la Catalunya del Nord i l'Alt Empordà. En algunes (Noguera, Solsonès, Berguedà, Osona, Rosselló i Alt Empordà) el Pirineu només n'abasta una franja del territori.

El debat és obert i admet altres consideracions, però coincideixo amb les de l'Associació Llibre del Pirineu perquè, al meu entendre, són les menys restrictives.