Millora la situació al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran però empitjora a l'Alt Urgell i al Pallars Sobirà

La situació epidemiològica millora al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. Així, en una setmana el risc de rebrot ha baixat de 408 a 264 i la velocitat de transmissió (Rt), ha passat de 0,84 a 0,74, allunyant-se força d'1, que és el llindar a partir del qual es considera que el virus està en expansió. En la darrera setmana s'han detectat 85 nous positius, una xifra d'increment força inferior a la de setmanes anteriors. En total, des de l'inici de la pandèmia el virus ha afectat 6.925 persones.

Pel que fa a la vacunació, en l'última setmana s'han injectat 2.740 primeres dosis, de manera que ja l'han rebut 21.574 persones. Mentrestant, ja hi ha 9.161 persones que han completat la pauta de vacunació.

Per territoris, la situació millora a tots menys a l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, on recentment hi ha hagut brots destacables a Organyà i a Llavorsí, respectivament. A l'Alt Urgell, en una setmana el risc ha passat de 385 a 712 i l'Rt ha crescut de 0,91 a 1,67. Baixa, en canvi, el nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital, de 7 a 3, segons les dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc ha passat de 633 a 774 i l'Rt ha crescut de 0,64. Per contra, ha baixat el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, de 12 a 9, segons les darreres dades ofertes per Salut.

A l'Aran, la situació millora força, ja que en una setmana el risc ha baixat de 950 a 76 i l'Rt ha caigut de 2,04 a 0,29. Pel que fa als ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, que també dona servei a l'Alta Ribagorça, la xifra ha passat de 2 a 1, segons les darreres dades ofertes pel Conselh Generau d'Aran.

A Cerdanya, la baixada també ha estat considerable, ja que el risc ha passat de 503 a 168 i l'Rt ha caigut de 0,96 a 0,47. Pel que fa al nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, en una setmana ha passat de 5 a 7.

Al Pallars Jussà, el risc ha baixat de 290 a 108 i l'Rt ha caigut de 0,68 a 0,45. També ha baixat, de 3 a 2, el nombre de persones de la comarca ingressades per covid-19, segons les dades ofertes per Salut. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté una setmana més en situació de risc zero, ja que no s'hi ha detectat cap nou cas.