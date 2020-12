Els museus pirinencs s'inspiren en Hichcock per captar visitants

La Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran ha llançat una campanya per promoure la visita als 45 equipaments del territori pirinenc aglutinats en aquesta xarxa territorial amb l'eslògan "Per Nadal, guardem les distàncies". Ho han fet amb una peça audiovisual inspirada en una escena de la pel·lícula "Rebecca" d'Alfred Hitchcock en la qual la seva protagonista, personatge que interpreta la mateixa secretària tècnica de la Xarxa, Nara González, comparteix taula a gran distància amb el seu particular Maxim De Winter, en aquest cas interpretat per l'actor poblatà Agustí Paüls.

L'audiovisual és obra del realitzador vallfosquí Manel Dalmau i ha comptat amb la creativitat de Josep Rosell, la il·luminació de Guillermo Berlanga i el to d'Avenida Studio. Segons explica la secretària tècnica, Nara González, "d'ençà que va començar la situació d'emergència sanitària, ens hem acostumat a anar veient les interioritats dels equipaments, així com el seu personal tècnic, a través de les diferents iniciatives que s'han pres, tot humanitzant les institucions". És per aquest motiu que han fet aquest pas més, protagonitzant aquest anunci com a equip tècnic de la Xarxa.

L'àpat que comparteixen els dos comensals conté un ampli menú de peces de diferents museus de la Xarxa, totes situades damunt de la taula. Entre elles s'hi pot veure fòssils, art romànic, objectes domèstics i relacionats amb feines de camp, una antiga raqueta de neu, un antic casc de moto i fins i tot un os de dinosaure. Tots ells representant la variada oferta que ofereixen els equipaments que en formen part.

Amb aquesta acció i l'eslògan "Per Nadal, guardem les distàncies" la Xarxa vol mostrar la seguretat dels museus, el gran esforç que estan duent a terme els equipaments del Pirineu per complir amb les mesures del Procicat, així com la varietat d'espais que la conformen, amb un menú degustació ampli i divers.

La Xarxa engloba actualment 45 museus i equipaments patrimonials de diferents tipologies de les cinc comarques de l'Alt Pirineu i del territori d'Aran: l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran que s'organitzen de forma territorial per impulsar la seva activitat.

González explica que "amb aquesta campanya que hem llançat a les nostres xarxes socials pretenem cridar l'atenció sobre la diversitat de museus que tenim al territori pirinenc i convertir-nos en una opció de cultura de lleure ideal per aquestes vacances de Nadal". Els museus s'han mantingut oberts i actualment tenen un aforament del 50% i el que pretén aquesta iniciativa és suggerir cadascun dels 45 equipaments que formen part de la Xarxa com una opció de lleure cultural.