Pérez-Bastardas recopila les reflexions d'una dècada a 'Temps del Pirineu'

BolvirL'historiador Alfred Pérez-Bastardas ha publicat recentment amb Edicions Salòria el llibre Temps del Pirineu. Al volum hi recull un seguit de reflexions publicades els darrers deu anys en diverses publicacions d'àmbit pirinenc, entre les quals hi ha l'Ara Pirineus. Així, al llibre s'hi recullen, entre altres, articles publicats en aquest mitjà, com ara Perquè no hi ha més Andorres; Per un diccionari biogràfic del Pirineu català i Aran; De quan bullíem la llet; Cerdanyisme turisme i economia; De trens i il·lusions al Pirineu; Sant Joan Rodó, un romànic perdut; Diàlegs de campanars al Canigó i Finestres al Pirineu.

Com explica el mateix Bastardas, al llibre s'hi pot trobar "una síntesi de moltes reflexions que al llarg de més de deu anys he anat publicant com a coordinador general a la revista digital Querol, que fem el Grup de Recerca de Cerdanya amb la intenció d'ampliar els lectors que vulguin interessar-se en els temes del cerdanyisme".

Així doncs, assegura que "es tracta d'oferir i repensar cap a on va la Cerdanya seguint els passos que altres pensadors han descrit al llarg dels anys, i de com aquest petit país s'ha desenvolupat per bé o per mal dins dels canvis que s'han produït culturalment, socialment i sociològicament". "Si no és un examen, poc hi falta, almenys aquesta és la meva intenció, perquè la Cerdanya és la meva pàtria pirinenca", conclou.