El Pirineu es prepara per rebre la Volta a Catalunya

La Pobla de SegurLes comarques pirinenques es preparen per rebre l'edició número 100 de la Volta a Catalunya, que aquests dies ja roda pel país. Aquest dimecres, els ciclistes sortiran d'arran de mar, al Canal Olímpic de Catalunya i acabaran a Vallter 2.000, a 2.125 metres d'altitud, al Ripollès.

Dijous, mentrestant, creuaran bona part de la serralada, sortint de Ripoll i arribant a la cota 1.955 de Port Ainé, al Pallars Sobirà. Abans, però, hauran hagut de supera la Collada de Toses, port de primera categoria, el port del Cantó, de categoria especial, així com l'ascens a Port Ainé, també de categoria especial.

Pas per dins de la Seu d'Urgell

Com és habitual, el pas de la Volta comportarà afectacions viàries. Justament, la Seu d'Urgell ha organitzat reunions amb els voluntaris i voluntàries que participaran en el control de l'etapa, ja que aquesta passarà pel bell mig de la capital alturgellenca. En aquestes reunions s'ha explicat quines seran les seves tasques, que consisteixen, bàsicament, en donar suport a la Policia Local en el control de cruïlles dins de la ciutat i pels carrers per on circularà la Volta. També se'ls han lliurat les armilles reflectants que els identificaran com a personal voluntari de la Volta.

A banda, també s'han repartit fulletons informatius, com els que es van fer arribar a totes les llars urgellenques, per les botigues del carrer Major, l'avinguda Pau Claris, el carrer Sant Ot, el passeig Joan Brudieu i l'avinguda del Salòria. S'han triat aquestes zones perquè són les que tenen més afluència de ciutadans, sobretot dimarts dia de mercat, i perquè són aquelles per on circularà la Volta el dijous. Aquests fulletons mostren el recorregut i l'horari de pas de la Volta per la ciutat, que serà segons l'organització entre les 14:44 i les 15:00 hores, així com les afectacions que comporta d'aparcament i circulació de vehicles.

La Pobla de Segur, punt de sortida

Finalment, la darrera etapa pirinenca tindrà la sortida a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Divendres a les 12 del migdia hi arrencarà la cinquena etapa, i els seus participants recorreran els 200 quilòmetres que separen la població pallaresa i Manresa, amb un ascens a Comiols i a la muntanya de Montserrat. La situació de pandèmia actual, però, obliga que el tret de sortida es faci sense públic.

El regidor d'Esports de la Pobla de Segur, Eloi Tirvió, ha reconegut que és "un plaer acollir la Volta a Catalunya i, a més, fer-ho en l'edició número 100". Tirvió, a més, ha destacat "els esforços fets per l'organització, els equips i tots els encarregats de la logística de la Volta per complir amb el protocol de seguretat pel covid-19".

La sortida dels més de 160 ciclistes afectarà el trànsit de la Pobla de Segur durant el matí de divendres. Així, l'avinguda de l'Estació –des de l'alçada del carrer Mil·lenari de Catalunya fins el carrer Democràcia- estarà tallada al transit de les vuit del matí fins la una del migdia. El pas alternatiu per als vehicles, en els dos sentits de la circulació, es farà pels carrer Mil·lenari de Catalunya, el carrer President Lluís Companys, l'avinguda Camil Cases, el carrer Tros de Roi i el carrer Democràcia. A més, l'estacionament dels autobusos dels diferents equips afectaran també als següents carrers: carrer Joan Borrell i Nicolau, avinguda Camil Cases, carrer General Moragues, avinguda Camp de la Sala, carrer Flamisell, així com també la plaça del Ferrocarril i el pàrquing de l'estació.

Per celebrar aquesta edició número 100 de la Volta de Catalunya, el programa de ràdio "Tu diràs" de RAC1 emetrà en directe, aquest dijous, des de l'Oficina de Turisme de la Pobla de Segur. El programa conduit per Aleix Parisé comptarà amb el director de la Volta, i la participació de ciclistes i de directors d'equip. Serà a partir de dos quarts d'onze de la nit.