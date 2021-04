Presència pirinenca a la nova junta de Special Olympics Catalunya

La Seu d'UrgellSergi Grimau encapçalarà la renovada junta directiva de Special Olympics Catalunya els pròxims quatre anys. Tal com han explicat des de l'entitat, la junta directiva s'ha renovat i reforçat amb vuit noves incorporacions, de perfils molt diversos, on hi haurà presència pirinenca, ja que una de les vocals serà Anna Vives, extinent d'alcalde de la Seu d'Urgell i actual directora de l'Agència de Notícies Andorrana. Vives va entrar en contacte amb l'entitat amb motiu dels Jocs Special Olympics que van acollir la Seu i Andorra la Vella l'any 2018.

Des de l'entitat han indicat que la junta encapçalada per Grimau "seguirà impulsant projectes esportius i socials a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal d'aconseguir una major inclusió social". Special Olympics Catalunya ha proclamat de nou com a president de l'entitat a Sergi Grimau -president des del 2017- després de ser l'única candidatura presentada en aquest procés electoral.

Els principals objectius d'aquesta nova etapa són crear noves vies de finançament que garanteixin la supervivència de l'entitat a través de nous projectes i patrocinis, generar nous esdeveniments socials i esportius que permetin fer arribar la filosofia de Special Olympics a la societat i consolidar els projectes que ja es porten a terme, amb el focus posat en els propers Jocs Special Olympics Catalunya previstos per la tardor de 2022.

La junta directiva està formada per 18 persones de diferents àmbits com el de la comunicació i publicitat, del mon empresarial, esportiu, tecnològic o del sector de la discapacitat intel·lectual. Des de l'entitat han indicat que "és una junta experta madura i apassionada, coneixedora del sector i l'entitat, i que tindrà el repte de tirar endavant Special Olympics Catalunya en un moment complex econòmicament i socialment degut a la pandèmia del covid-19".

Per a Sergi Grimau "ara més que mai s'ha de tirar endavant l'entitat, l'activitat física és essencial per a tothom, però ho és encara més per a les persones amb discapacitat intel·lectual, ja que per a moltes d'elles és la seva única via de socialització, que, a més del seu benestar físic, millora i regula el seu estat emocional. Seguirem fent pedagogia i impulsant nous programes per difondre els valors de la nostra entitat, posant especial focus en els infants. La normalitat ha se seguir sent discutida cada dia".

Un aspecte que Grimau vol potenciar és la territorialitat de l'entitat per tot Catalunya. Així, s'ha creat la figura del representant territorial amb l'objectiu de tenir persones de referència a les diferents províncies. La voluntat és arribar a tots els centres i esportistes de Catalunya per fomentar l'esport inclusiu i unificat, així com assolir el principal objectiu de Special Olympics que és millorar les opinions, actituds i comportaments socials en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual, tasca que es desenvolupa des de l'entitat des de 2005.