El risc de rebrot comença a baixar lleugerament a Cerdanya

Cerdanya ha trencat en les últimes hores la tendència dels últims dies i ha experimentat una lleugera baixada del risc de rebrot i de la taxa de velocitat de la malaltia (Rt), que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19. Tot i que segueixen sent xifres molt elevades, la comarca ha baixat dels 2.000 punts de risc de rebrot després de dos dies, i se situa ara en 1.994,24, segons les darreres dades ofertes per Salut. Cal recordar, però, que es comença a considerar risc alt a partir de 100. Pel que fa a l'Rt, es considera òptim que estigui per sota d'1, i ara mateix a Cerdanya se situa en 2,11. Una xifra, això sí, inferior a la de fa 24 hores, quan era de 2,17.

Ara mateix, i segons dades del mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 6 pacients amb covid-19 i 1 possible cas pendent de diagnòstic. Tot i aquesta petita millora de les xifres, la situació continua sent delicada a la comarca, i és per això que s'han establert un seguit de restriccions per intentar frenar l'expansió del virus. Igualment, es demana a visitants i segons residents que no visitin la comarca aquests pròxims dies.

A l'Alt Urgell, el risc de rebrot torna a pujar, després de força dies de baixada, i passa de 152,63 a 182, mentre que l'Rt puja d'1,04 a 1,2. A la Seu d'Urgell, el risc també puja, passant de 217 a 238 i l'Rt creix d'1,12 a 1'2, segons les dades ofertes pel mateix Ajuntament. Ara mateix al Sant Hospital hi ha 2 persones ingressades amb covid-19.

La situació també empitjora al Pallars Jussà i a l'Aran. En el primer cas, la comarca passa d'un risc de 110,28 a un de 153,61, i d'una Rt d'1,33 a una d'1,55. A l'Hospital del Pallars, mentrestant, el nombre d'ingressats per covid-19 ha baixat de 3 a 2 en les últimes hores. A l'Aran, el risc puja de 339,33 a 371,88 i l'Rt passa de 2,43 a 2,47, mentre que a l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen dos ingressats de la comarca amb covid-19.

A l'altra banda hi ha l'Alta Ribagorça, que abandona el risc alt, i el Pallars Sobirà, que ara mateix és l'única comarca de Catalunya en risc baix. En el cas de l'Alta Ribagorça, el risc ha baixat en les últimes 24 hores, passant de 121,16 a 79,80, i l'Rt ha passat de 0,83 a 0,55. Un veí de la comarca, però, segueix ingressat per covid-19. Pel que fa al Pallars Sobirà, el risc ha baixat de 24,31 a 19,45 i l'Rt es manté en 0,29.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot augmenta lleugerament, passant de 580,69 a 587,78; mentre que l'Rt es manté en 1,74. En les últimes 24 hores s'han notificat 3 positius més, de manera que des que va començar la pandèmia l'acumulat de casos és de 1.096.

ERC de Puigcerdà torna a qüestionar les dades ofertes per l'Ajuntament

Tornant a Cerdanya, en les darreres hores Esquerra Republicana, el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Puigcerdà, ha emès un comunicat de premsa on ha tornat a qüestionar les dades sobre l'evolució del virus a la comarca que ofereix diàriament l'Ajuntament de Puigcerdà. Fa unes setmanes, el grup municipal ja va acusar l'alcalde, Albert Piñeira, d'amagar les dades reals de covid-19 per no perjudicar el sector turístic; unes acusacions que l'equip de govern va negar taxativament, assegurat que les dades que publiquen diàriament són les que els faciliten des del Departament de Salut i des del mateix Hospital de Cerdanya.

En aquest nou comunicat, Esquerra assegura que les dades que ofereix l'Ajuntament cada dia "no són completes" i apunta algunes xifres que, segons el grup, no quadren. També acusen l'equip de govern de no haver gestionat bé la situació, especialment a l'estiu, quan va haver-hi molts visitants a la vila. Des d'Esquerra creuen que no es va vetllar prou per garantir que es complissin les mesures de seguretat sanitària.