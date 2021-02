El govern estudiarà mesures per pal·liar els efectes del confinament a les estacions privades

La MolinaLa consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha visitat aquest divendres Alp i la Molina i ha celebrat la imminent represa de l'Esport Blanc Escolar amb el pas cap al confinament comarcal. Tot i això ha reconegut que la posada en marxa d'aquest programa, que impulsa la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern entre l'alumnat de tercer i quart de primària, és insuficient per salvar la temporada de les estacions d'esquí privades. Per aquest motiu, s'ha compromès a valorar de quina manera s'afronta l'afectació econòmica que han patit i ha volgut posar en relleu el suport del Govern al sector "malgrat les dificultats" i que les finances de la Generalitat "són les que són". Així, ha tornat a reclamar a l'Estat que doni suport als afectats com estan fent altres països.

Budó ha recordat que l'executiu ha aprovat un ajut directe de 7.500 euros a totes les escoles d'esquí. Tot i ser conscient "que no és una quantitat que resolgui els problemes", ha afegit que "sí que és un acompanyament amb recursos per part del Govern". Aquests diners formen part d'un paquet de gairebé 1.500 milions per pal·liar totes les mesures de tancament d'activitat que s'han hagut de prendre per frenar la transmissió de la pandèmia.

"Som conscients que no és suficient, però de moment fins aquí és el que hem pogut mobilitzar fent gairebé economia de guerra, perquè hem hagut de gratar de tot arreu per poder destinar aquests recursos directament a tots els sectors afectats", ha assegurat. En aquest sentit, ha denunciat que "França, Alemanya o Portugal estan injectant liquiditat a les empreses i el govern de l'Estat espanyol sembla que en aquesta segona i tercera onada s'hi ha posat de perfil i no està donant resposta a les necessitats reals del país".

Budó ha fet aquestes declaracions en el marc d'una visita institucional a Cerdanya, durant la qual s'ha reunit amb representants del món de l'esquí a La Molina per abordar l'afectació que té en aquest sector els canvis en les restriccions contra el covid-19 que va aprovar aquest dijous el Procicat. La també màxima responsable de les polítiques esportives del Govern ha recordat que alumnes que no disposin de complexos de neu a la seva comarca també podran desplaçar-s'hi fins a les pistes d'esquí, ja que les sortides escolars estaran permeses fora de l'àmbit comarcal sempre que no hi hagi pernoctacions.

Per a la resta d'activitats d'esport a l'aire lliure, però, la consellera de la Presidència ha dit que caldrà respectar el confinament comarcal a l'espera que les dades epidemiològiques possibilitin una major mobilitat entre territoris. Abans de la trobada que s'ha dut a terme a la Molina, Budó ha visitat l'Ajuntament d'Alp, on ha estat rebuda per l'alcalde del municipi, Carles Adserà.