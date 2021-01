Vielha e Mijaran demane mesures de contencion deth covid-19 especifiques enes territòris de montanha

Vielha e MijaranEth plen der Ajuntament de Vielha e Mijaran, amassat en session ordinària aguest dimèrcles, a aprovat damb es vòts a favor d'Unitat d'Aran e Convergéncia Aranesa, era mocion entà demanar ara Generalitat de Catalunya que s'apliquen mesures especifiques entà hèr front ara crisi sanitària deth covid-19 enes territòris de montanha. Aguesta mocion elaborada pes municipis (entre eri Vielha e Mijaran) e es conselhs comarcaus deth Pirenèu preten qu'era administracion catalana age en compde era singularitat e era problematica des zònes ruraus en moment de préner quinsevolh tipe de decision en relacion as mesures a adoptar ena contencion dera pandémia. Es besonhs e especificitats que i a en Pirenèu non an arren a veir damb es que i a en d'auti parçans de Catalonha, e per aguest motiu, se demane qu'es territòris de montanha agen votz pròpria ena prenuda de decisions ath respècte.

Ath delà, eth plen tanben a aprovat damb es vòts a favor d'Unitat d'Aran e Convergéncia Aranesa eth Plan Director d'eficiéncia energetica der enlumenat deth municipi. Damb aguest estrument, s'artenherà, a trauès dera substitucion der enlumenat actuau per un sistèma LED ena via publica, un estauvi economic e energetic fòrça important en conjunt de toti es pòbles de Vielha e Mijaran. “Era implantacion d'un sistèma LED en conjunt des pòbles que hèn part deth municipi supausarà un gran estauvi economic e energetic enes pròplèu ans, en tot melhorar er enlumenat actuau, que ja demore obsolet, per un sistèma fòrça mès modèrn, deth quau s'en beneficiaràn toti es vesins e vesies”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano.