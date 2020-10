La tercera unitat del tren de la Pobla arribarà l'agost que ve

La tercera unitat de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur, operada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), estarà disponible l'agost de l'any que ve. Així ho ha assegurat el president d'FGC, Ricard Font, en declaracions a l'Ara Pirineus. Font ha indicat que l'arribada d'aquest tercer tren té dos objectius: "no haver de fer aturades en el servei quan hi ha alguna incidència amb les altres unitats i poder fer dobles combois per reforçar el servei els dies de màxima ocupació, com els diumenges a la tarda o altres dies puntuals". Aquesta tercera unitat permetrà, doncs, evitar situacions com la viscuda aquest any, en què els desperfectes ocasionats pel temporal Glòria en una de les dues unitats, juntament amb els contratemps provocats pel covid-19, van obligar a suspendre el servei ferroviari durant uns mesos.

Tot i aquests contratemps, Font ha posat de manifest que "l'últim any normal, el 2019, vam tenir un rècord històric de passatgers, incloent-hi els anys en què la línia era gestionada per una altra empresa, assolint més de 250.000 usuaris en un any". A banda, ha indicat que l'any passat "l a valoració dels usuaris va créixer un 13%, superant les valoracions de totes les altres línies del grup. Tant de bo totes les línies d'FGC tinguessin la bona valoració que té la de la Pobla".

Preguntat per les veus que demanen canvis en els horaris per millorar la connectivitat amb els trens de llarga distància que passen per Lleida, Font ha estat taxatiu. "Els horaris estan adaptats a l'Alta Velocitat i estan tan adaptats a les necessitats del territori com permet un tren que circula per via única", ha indicat. Font, que ha posat en valor que "aquest any hem invertit més de 10 milions d'euros en el manteniment i millora de la línia, i l'any que ve n'hi invertirem 7 més", ha remarcat que "aquesta és l'única companyia de Catalunya que té els seus horaris contrastats, compartits i decidits conjuntament amb les administracions locals dels territoris on dona servei".

Bona valoració del Tren dels llacs

Pel que fa al Tren dels llacs, el tren turístic que circula diversos dissabtes dels mesos de primavera, estiu i tardor i que, si no hi ha cap contratemps, acabarà la temporada dissabte que ve, Font ha remarcat que enguany el servei "ha estat molt condicionat per la pandèmia i ha baixat la demanda". Cal recordar que el servei no es va poder començar a oferir fins a l'agost, quan normalment comença a l'abril. Tot i això, Font ha indicat que "les setmanes que hem operat amb normalitat, hem tingut ocupacions per sobre del 90%, de manera que ho considerem un èxit, tenint en compte la situació".