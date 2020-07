El tren turístic de la Vall Fosca comença a fer via

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tret a licitació els serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'avantprojecte del Tren dels Cims, a la Vall Fosca. El document definirà tècnicament totes les actuacions que serien necessàries per instal·lar una línia de tren turístic que uneixi el Telefèric de Sallent i l'estany Gento amb l'edifici de la Cambra d'Aigües de Cabdella, seguint l'antiga traça i algunes infraestructures de l'antic carrilet de l'estany Gento.

L'avantprojecte estudiarà totes les actuacions necessàries per a la implantació de la nova infraestructura, com són l'adequació de la plataforma ferroviària existent, la definició de la tipologia de via i el seu traçat, el condicionament de murs i túnels existents, i la implantació d'estacions, edificis auxiliars i instal·lacions associades al traçat. S'inclourà també la valoració econòmica d'aquestes actuacions. El termini de presentació d'ofertes finalitza l'octubre i els treballs de redacció tenen una durada prevista de sis mesos.

Un tren turístic amb un traçat de 5,5 km

El carrilet de l'estany Gento es va construir l'any 1911 per transportar materials per a la construcció de la central hidroelèctrica de Capdella i tot el sistema de canalitzacions que comuniquen els diversos estanys la zona. El traçat del carrilet, de 5,5 km, uneix l'estany Gento amb l'estació superior de la central de Capdella. Actualment està en desús i s'ha transformat en una via excursionista. La infraestructura se situa dins del municipi de la Torre de Capdella, a la Vall Fosca i molt propera al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han explicat que amb aquesta acció corroboren "la seva voluntat de contribuir a l' equilibri territorial i al desenvolupament de l'activitat turística a la comarca del Pallars Jussà, incidint en el desenvolupament de les àrees de muntanya i promovent el seu impuls econòmic i demogràfic".