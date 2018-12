L'ANC critica al Govern haver "refredat" les mobilitzacions durant les últimes setmanes

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha carregat contra el Govern per la seva actitud durant els darrers dies en relació a les mobilitzacions amb motiu del consell de ministres i ha lamentat que hagi intentat "refredar-les". "Espero que la reunió d'ahir [amb l'executiu espanyol] no fos per refredar les mobilitzacions d'avui", ha expressat Paluzie en declaracions als mitjans. Els darrers dies els representants del Govern no havien fet crides a la protesta, per bé que havien subratllat que garantirien tant el dret a la manifestació com la celebració del consell de ministres.

Tanmateix, Paluzie ha valorat positivament les protestes. Segons ha afirmat, s'han "aconseguit els efectes d'una vaga general sense ser-ho" i s'ha "paralitzat" Barcelona i "molts indrets del país". L'entitat independentista havia convocat una marxa lenta de vehicles en direcció a Barcelona.

Paluzie ha demanat un "diàleg basat en la fi de la repressió política i el respecte del dret d'autodeterminació". "No acceptarem menys que això", ha assegurat durant la seva intervenció al consell popular de ministres organitzat per Òmnium Cultural. Paluzie ha defensat seguir amb la "pressió al Govern i als partits polítics" perquè han de "respectar les demandes populars". "No defallim i mobilitzem-nos", ha reclamat la presidenta de l'ANC, que ha assenyalat que la "repressió no ha d'aconseguir que abandonem els nostres objectius polítics, que és la República catalana".

Sobre la proposta de canviar el nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat, Paluzie ho ha qualificat una "broma de mal gust" i s'ha preguntat: "Es creuen que això pot significar cap cosa per a la ciutadania catalana?". Paluzie ha anomenat la iniciativa de Sánchez com a "concessions gracioses" del govern espanyol "com les que feien els consells de ministres de Franco". "Ens tracten com una colònia. Demostren que ni tan sols el nom del nostre aeroport el podem triar nosaltres", ha criticat.