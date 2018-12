L'ANC i Òmnium insten a sortir al carrer contra la "provocació" del consell de ministres

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assenyalat que la marxa lenta de vehicles el 21-D "és una nova forma de protesta que volíem provar", mentre que el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha explicat que el consell popular de ministres que han organitzat busca reivindicar els drets polítics davant de la "provocació" de la reunió ministerial. "No serà un dia normal perquè no s'ha respectat el resultat de les eleccions del 21-D ni el dret a l'autodeterminació i hem d'expressar el nostre rebuig", ha deixat clar Paluzie en una entrevista conjunta a Catalunya Ràdio.

"Aquesta reunió no desinflama, desinflama escoltar les peticions de la ciutadania com ha quedat acreditat amb l'enquesta de l'ARA o que l'advocacia de l'Estat retirés tots els càrrecs als presos polítics i davant d'això el mínim que podem fer és sortir al carrer, i si no ho veuen així és que tenen un problema", ha remarcat Mauri. "Vam compartir amb la resta de les entitats què faríem el 21-D i serem a l'acte que faci Òmnium", ha dit la presidenta de l'ANC. "Les úniques vegades que hi ha hagut aldarulls ha estat l'1-O amb la violència policial o les accions protagonitzades per l'extrema dreta, el sobiranisme sempre s'ha expressat de manera cívica i pacífica", ha remarcat Mauri.

Mauri ha tornat a citar l'enquesta de l'ARA per subratllar l'ampli consens sobre el referèndum, però ha lamentat que "el govern espanyol no vulgui negociar". Paluzie ha afirmat: "S'ha reprimit el dret a l'autodeterminació i una independència negociada seria millor, però des del 2012 es demana i no se'ns fa cas. No podem deslegitimar el mandat de l'1-O i hem d'estar preparats per a la unilateralitat".

Sobre la manifestació unitària de la tarda sota el lema 'Tombem el règim', impulsada per l'Esquerra Independentista, Mauri ha destacat la necessitat de treballar en "estratègies compartides" i ha lamentat que els partits encara no hagin aconseguit traçar un full de ruta. Després que la CUP i altres organitzacions de l'Esquerra Independentista hagin anunciat accions des del primer dia del judici, Paluzie ha revelat que l'ANC també treballa en una campanya per denunciar el procés judicial.