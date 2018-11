Ábalos: "Podria haver-hi hagut un intent de rebel·lió però no es va consumar"

José Luis Ábalos, ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, va posar ahir en dubte en una entrevista a La Sexta que es pugui acusar els presos polítics d'un delicte de rebel·lió. "Hem tingut dubtes jurídics sobre si els elements del tipus penal concorren en aquest cas", va afirmar primer, per acabar anotant que "podria haver-hi hagut un intent [de rebel·lió] però no es va consumar". Ábalos es desmarcava així de la vicepresidenta Carmen Calvo i de Pedro Sánchez, que a l'oposició veia rebel·lió però que a l'última sessió de control al Congrés va descartar aquest delicte perquè, a parer seu, només es pot produir amb militars o civils armats.

Ábalos va insistir que el govern espanyol no veu clar que el delicte de rebel·lió sigui aplicable als líders independentistes. Aquest tipus de delicte exigeix un alçament violent, i va assegurar que no creu que sigui aplicable al que va passar a Catalunya fa un any: "La política del govern és que no s'ha de prejutjar; si utilitzem elements tan definitoris com l'ús de la violència, s'haurà de demostrar al judici". Ábalos va destacar la rigorositat de l'Advocacia de l'Estat, que depèn del Govern. "La meva experiència en el ministeri amb l'Advocacia de l'Estat és que mai signaran un informe que no sigui rigorosament legal. Cap advocat de l'Estat signarà una cosa que no sigui rigorosa".

Sobre el fet que l'Advocacia de l'Estat no hagi inclòs la rebel·lió en les seves acusacions, Ábalos va admetre que la posició del govern espanyol hi ha influït: "El normal és que a l'Advocacia de l'Estat, que és un òrgan dependent de l'administració i per tant del Govern, normalment s'hi eleven consultes, es debaten els temes i es plantegen els enfocaments, i al final l'informe és una sortida legal, rigorosa jurídicament, però que atén també a la política del govern". Ábalos contradeia d'aquesta manera les ministres Isabel Celaá i Dolors Delgado, que divendres van defensar que a l'òrgan hi havia hagut un debat jurídic per desmentir un possible gest envers els partits independentistes perquè aprovessin els pressupostos.

L'Advocacia de l'Estat només volia acusar els presos polítics de malversació, però finalment va optar per acusar-los també de sedició i va descartar la rebel·lió. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, després que es conegués l'acusació, va negar cap canvi de criteri. "L'advocada general de l'Estat ha estudiat el tema, ha analitzat els fets i ha elaborat l'escrit de conclusions i l'ha signat".