Ábalos demana que es creïn ponts amb Catalunya "sense caure en provocacions"

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha demanat aquest dijous que es garanteixin "debats edificants" i es creïn ponts amb Catalunya "sense caure en provocacions, buscant solucions i generant espais de negociació".

En un esmorzar informatiu, organitzat per Nova Economia Fòrum, Ábalos ha afirmat que l'acord fa que les solucions siguin "més sòlides" i que el PSOE se sent "fort" en aquest escenari polític. "Un escenari que, per cert, ha vingut per quedar-se", ha afirmat.

A més, ha considerat que la política del pacte ha de ser "premiada i no castigada" i ha recordat que el govern de Pedro Sánchez aposta per "el diàleg amb tots". A més, ha assegurat que estan disposats a canviar una cultura política excloent per demostrar que la pluralitat "no té per què implicar paràlisi".

Pel que fa als pressupostos, ha assegurat no prorrogaran uns pressupostos "en què no ens reconeguem" i ha avançat que la negociació "va ben encaminada", amb "optimisme "i està en fase de buscar acords.