Diversos ajuntaments veten a Vox l’ús d’espais públics

La negativa dels exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant a respondre dimecres a les preguntes de Vox al judici de l’1-O no és una acció aïllada dels cupaires contra la formació d’extrema dreta. Els anticapitalistes volen barrar el pas al partit de Santiago Abascal i estan promovent mocions perquè els ajuntaments declarin les seves localitats antifeixistes i els deneguin l’ús d’espais públics per fer qualsevol tipus d’acte. L’últim consistori que ho ha aprovat ha sigut el de Tarragona, amb el suport inclòs del PP i Cs, en una moció que va defensar la CUP i que van redactar Unitat Contra el Racisme (UCR) i la Plataforma Antifeixista.

Sense mencionar Vox directament, com a la resta de mocions que s’han debatut en altres localitats, el text estableix que l’ajuntament denegarà “l’ús d’equipaments públics i la via pública a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o política, així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme i el racisme o mostres d’odi a qui no pensa de la mateixa manera”.

A Sant Celoni, a finals de gener, tots els grups van acordar, a instàncies de la CUP, crear una comissió de treball perquè en dos mesos estudiï la modificació de les ordenances municipals sobre l’ocupació de la via pública, cessió d’espais municipals i distribució de publicitat perquè aquests canvis ja es puguin aprovar en el pròxim ple del 28 de març. “Tot es mou després que Vox hagi demanat poder instal·lar una parada cada quinze dies”, explica a l’ARA la regidora de la CUP, Mariona Pasqual. Amb la voluntat d’obtenir el suport unànime de totes les formacions, la CUP va prendre com a referència la moció aprovada el 25 de gener a l’Hospitalet de Llobregat i que va presentar el PDECat per impedir que activitats organitzades per col·lectius d’ultradreta puguin tenir lloc en equipaments de titularitat municipal. Era la resposta a l’acte que Vox havia convocat aquell cap de setmana al camp municipal del Gornal. “Hem agafat aquesta moció com a referència perquè volíem que el PSC i ICV també secundessin el text com ja van fer a l’Hospitalet”, subratlla Pasqual.

Un veto díficil si és un partit

La CUP no amaga que serà difícil impedir que Vox pugui fer actes de precampanya. “El Codi Penal ha endurit els delictes d’odi, però si estan registrats com a partit és més difícil prohibir que instal·lin una parada. De totes maneres, hi veiem recorregut, tot i que el secretari de l’Ajuntament és qui haurà de dictaminar si és possible fer-ho”, exposa la regidora cupaire, que sí que ho veu més factible amb entitats com Somatemps.

De fet, les primeres mocions antifeixistes que va presentar la CUP anaven encaminades a combatre els GDR, els escamots espanyolistes que es dediquen a arrencar simbologia independentista i que s’han encarat i fins i tot han agredit veïns que els recriminaven les seves accions. La capital del Baix Camp va ser la primera ciutat que es va declarar antifeixista, al setembre, i que va proposar accions concretes per respondre als atacs de l’extrema dreta davant l’augment d’agressions i la “passivitat” i “inacció” del Govern i els Mossos. El text aprovat a Reus fixa que l’Ajuntament es personi com a “acusació particular davant possibles atacs a persones o espais públics i privats en cas que la víctima així ho demani”.

L’Ajuntament de Tarragona, que també valorarà la possibilitat de personar-se com a acusació particular en aquests supòsits, s’ha compromès, com a Ripoll i en altres muncipis, a identificar “els individus que exhibeixin simbologia feixista o preconstitucional a l’espai públic o que facin activitats que incitin a la discriminació” i a eliminar tota la propaganda de caràcter feixista del carrer.