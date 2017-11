Albiach i Navarro, entre les 19 persones que prenen el control del Podem post-Fachin

Pablo Iglesias ja té nova executiva a Podem Catalunya. Aquest dimecres el consell de coordinació estatal del partit ha designat les 19 persones que dirigiran interinament el partit fins a la pròxima assemblea. Destaquen els noms d'alguns dels crítics amb el ja ex secretari general, Albano Dante Fachin, com Vicenç Navarro i Jéssica Albiach, tots dos també a l'executiva de Catalunya en Comú. El partit ha fet públics els noms -11 dones i 8 homes- en una nota de premsa. També hi són la diputada al Congrés Mar Puig i l'exdirigent Marta Oliván -totes dues també crítiques amb Fachin-, a més de Leo Lamich, Lucas Ferro i Concepción Abellán, entre d'altres.

Una de les primeres funcions d'aquest equip tècnic serà la d'acabar de perfilar l'acord electoral entre Podem i Catalunya en Comú, que els inscrits de la formació lila van avalar en la consulta interna que es va tancar dimarts passat.