Albiol critica que Cs defensi una millora del finançament valencià per "desgastar el govern espanyol"

Xavier García Albiol no ha rebut cap resposta per part de Ciutadans ni del PSC sobre els tres punts que els va enviar la setmana passada per compartir als programes electorals de cara al 21-D: no al referèndum, cap pacte amb independentistes i acord de govern unionista. El president del PPC considera que tots dos partits tenen una posició ambigua per afrontar les eleccions.

Albiol ha posat com a exemple d'això el suport que ha donat el partit taronja a la manifestació a favor de millorar el sistema de finançament valencià d'aquest dissabte. "És una actitud irresponsable; s'agafen a la pancarta de Compromís per desgastar el govern espanyol. En política no s'hi val tot, no entenc per què van anar de bracet dels separatistes", ha criticat. Albiol afirma que Cs "diu una cosa a Catalunya i en fa una altra fora".

El líder popular també ha lamentat que aquest cap de setmana el líder del PSC, Miquel Iceta, no tanqués cap porta per arribar a acords després del 21 de desembre. Albiol considera, per tant, que Iceta podria pactar tant amb la CUP com el PDECat i ERC i ha avisat que els populars són un partit "amb principis" i que no governaran mai amb formacions independentistes.

De moment, però, l'última enquesta publicada per ' El Periódico' situa el partit d'Albiol en última posició, amb una forquilla de 6-7 escons, una xifra a la qual el líder popular ara per ara no dona importància perquè considera que els populars tenen "vot ocult" que no es reflecteix en les enquestes. De fet, posa en dubte la validesa de l'enquesta perquè afirma que és la mateixa que el juny del 2016 "va dir que el PP s'enfonsaria a escala nacional, cosa que després no va passar", en referència a les eleccions generals del juny de l'any passat. "Estic convençut que el PP tindrà uns bons resultats el 21-D", ha afirmat Albiol.

I en aquest sentit, el líder popular ha demanat una gran participació a les eleccions, sobretot a les persones jubilades, per tal d'aconseguir que els independentistes no tornin a governar i que les pensions quedin garantides. Així, Albiol ha assegurat que mentre el PP governi a l'estat espanyol, les "pensions no corren cap risc". Tot el contrari passaria, ha assegurat, si guanyen els independentistes, amb qui afirma que tornaria "la incertesa".