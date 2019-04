Álvarez de Toledo: "No hi ha hagut mai un president més anticatalà que Sánchez"

Cayetana Álvarez de Toledo ha tornat a la càrrega contra el partit que lidera Pedro Sánchez i, en concret, contra el mateix president espanyol. Des de Salou, la candidata popular per Barcelona ha dit que a la Moncloa "no hi ha hagut mai un president més anticatalà que Pedro Sánchez" i l'ha acusat a ell i als seus "socis" independentistes de "robar" la convivència a Catalunya.

Per justificar l'acusació d'"anticatalà" al líder del PSOE, la número u del PP per la demarcació de Barcelona ha destacat que va ser investit "per les persones que més mal han fet als catalans", en al·lusió als independentistes. "Reforçar el sistema que ens ha portat fins aquí, el de l'adoctrinament dels alumnes i en els mitjans de comunicació, tot això és anticatalanisme", ha sentenciat, i ha afegit: "Abandonar els constitucionalistes a Catalunya és la pitjor forma d'anticatalanisme".

Álvarez de Toledo ha redoblat, així, les seves crítiques al candidat del PSOE i ha assegurat que "l'única possibilitat que existeix que hi hagi una esquerra compromesa amb els valors constitucionals és que el PSOE de Pedro Sánchez es clavi un tros de rebolcada" en els comicis del pròxim 28 d'abril. I ha avisat als assistents a l'acte organitzat a Salou: "Sánchez i els seus socis us roben". Minuts després ha precisat: "Us roben la convivència interna, la pau civil, que és la Constitució (...), els nostres drets de ciutadania, la nostra condició de ciutadans lliures i iguals davant la llei".

Davant la consigna independentista d'"Espanya ens roba", Álvarez de Toledo ha denunciat que Sánchez i els sobiranistes "roben" als catalans llocs com l'Alhambra, el barri de Santa Cruz de Sevilla, la ciutat de Màlaga, el museu del Prado o bé la ciutat de Madrid, que són també patrimoni dels catalans. "Us roben també Europa, la de la pau i la civilització, i Hispanoamèrica", ha denunciat Álvarez de Toledo, que ha cridat a "plantar cara" al projecte "profundament anticatalà" de Sánchez.

D'altra banda, la candidata popular ha insistit a denunciar que "el nacionalisme és xenofòbia" i "cal combatre'l política i ideològicament", i ha garantit que "el PP de Pablo Casado no defraudarà" els constitucionalistes que hi ha a Catalunya. Respecte als catalans que se senten independentistes, els ha aconsellat una "profunda meditació democràtica" i els ha instat a pensar "per què no volen viure amb altres espanyols".

A més, la candidata també ha disparat contra Arran, l'organització juvenil vinculada a la CUP, per exigir que no tornés a Castelldefels (Baix Llobregat), on va estar fent campanya ahir. Álvarez de Toledo els ha titllat de "perdonavides" i de "mocosos totalitaris" i ha garantit que seguirà visitant "cada poble i racó de Catalunya".

En l'acte també hi ha participat el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que ha tornat a insistir als votants constitucionalistes a concentrar el vot al voltant del PP per evitar que Pedro Sánchez torni a la Moncloa. Per Fernàndez, Ciutadans ha renunciat a unir el vot constitucionalista i ha assegurat que està "en procés de supervivència". Les crítiques també han anat per Vox, que els ha acusat d'insultar en comptes d'unir.