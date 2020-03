L'exministra de Sanitat i expresidenta del Congrés Ana Pastor, contagiada amb el coronavirus

L'exministra de Sanitat del PP i expresidenta del Congrés Ana Pastor ha anunciat a través de Twitter que està infectada amb el coronavirus. "Estic perfectament bé. Sense febre ni símptomes", ha explicat a través d'un tuit. "Vull transmetre un missatge de tranquil·litat. Tenim una sanitat excel·lent i magnífics professionals", afirma la diputada popular.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.