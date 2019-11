Aragonès no veu "necessari" que Torra formi part de la taula de negociació entre governs

"No és descartable però tampoc necessari. Hem de tenir flexibilitat". Amb aquestes paraules s'ha expressat el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, sobre la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, en una eventual taula de negociació entre els executius català i espanyol per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. "Si una part decideix enviar un determinat rang, l'altre part haurà d'enviar el mateix rang. És lògic en qualsevol negociació", ha justificat Aragonès en una entrevista aquest matí a Ràdio 4. També ha matisat que Torra "tindrà el paper que ell vulgui tenir".

Les paraules del dirigent republicà arriben l'endemà que la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, defensés que havien de ser els presidents català i espanyol els que encapçalessin les converses entre governs. En roda de premsa posterior al consell executiu, la titular de la Presidència va avalar l'intercanvi de missatges que el mateix Aragonès va admetre a principis d'aquesta setmana que havia mantingut amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, tot i que va aclarir que havien parlat com a líders d'ERC i del PSOE, respectivament. Budó, de fet, va considerar que no tindria "cap sentit" que Torra no liderés el diàleg com a president de la Generalitat.

651x366 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant l'entrevista amb Gemma Nierga a Ràdio4 aquest matí / RÀDIO4 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant l'entrevista amb Gemma Nierga a Ràdio4 aquest matí / RÀDIO4

Al mateix temps, a ulls d'Aragonès, tant els presos com els exiliats "hauran de dir-hi la seva" respecte a les negociacions per a la investidura estatal i la taula de diàleg, perquè creu que el seu rol "facilitarà els acords i les solucions". "No vetarem ningú", ha assegurat. En tot cas, està previst que els equips socialista i republicà comencin les negociacions formals demà a la tarda en una reunió en què el PSOE ja ha anunciat que s'hi presenta amb "ànim d'acord". "El que farem demà és començar a dialogar", ha dit aquest matí la portaveu dels socialistes al Congrés de Diputats, Adriana Lastra.

Ara, Aragonès ha advertit que en aquests moments "no hi ha confiança" amb el PSOE i que caldrà "construir-la amb garanties". "Fa un any el PSOE acceptava que hi ha un conflicte polític, però fa una mes demanava reformar el Codi Penal perquè el referèndum fos tipificat com a delicte", ha recordat el coordinador nacional d'ERC. Sigui com sigui, els republicans assumeixen la voluntat de la militància que, en un "94,6% va exigir una taula de negociació", i es comprometen a establir un diàleg "sense condicions". "Parlar no rebaixa les conviccions", ha reflexionat Aragonès, que ha dit respecte als vots d'ERC: "Són rellevants [per a la investidura de Sánchez] i els destinem a aconseguir una resolució política del conflicte".

Les eleccions anticipades, aparcades

El vicepresident i titular d'Economia ha descartat l'avançament electoral a Catalunya si s'aproven els pressupostos per a l'any 2020. "Si hi ha pressupostos hi ha d'haver un govern que els executiu", ha defensat Aragonès, que ha assegurat que "la negociació dels pressupostos avança". "Confio en els equips negociadors i crec que podrem tenir un acord en les pròximes setmanes", ha augurat.

651x366 Imatge d'arxiu dels contactes que van mantenir el Govern i els comuns pels pressupostos de 2019 / MARTA PÉREZ / EFE Imatge d'arxiu dels contactes que van mantenir el Govern i els comuns pels pressupostos de 2019 / MARTA PÉREZ / EFE

Encara que les eleccions anticipades van ser una de les cartes que es van posar damunt la taula a l'hora d'executar una resposta a la sentència, Aragonès ha admès que no va generar consens. Així, d'acord amb el vicepresident, la mirada del Govern està fixada en aprovar els pressupostos i aplicar-los. "No seré jo qui posi data de caducitat al Govern abans d'hora", ha sentenciat: "Aquest país necessita ser governat eficaçment".