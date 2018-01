Arrimadas demana "sentit comú" contra la investidura telemàtica: "Puigdemont no pot posar el Parlament al seu servei"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha reunit aquest divendres amb el flamant president del Parlament, Roger Torrent, i l'ha advertit que té "una gran responsabilitat" a l'hora de decidir si accepta una investidura telemàtica de Carles Puigdemont. "Una persona fugida de la justícia i que no és a Catalunya no pot intentar posar el Parlament al seu servei", ha assegurat Arrimadas, que ho considera de "sentit comú".

En aquest sentit, Arrimadas ha demanat a Torrent que "si viatja a veure Puigdemont no ho faci amb diners públics", i ha acusat els diputats de Junts per Catalunya de "fer un discurs que no es creuen ni ells mateixos: estan allargant un procés quan molts d'ells saben i reconeixen en privat que això no va enlloc". "No poden investir una persona per Skype o com si estigués jugant a la Play", ha etzibat Arrimadas.

De moment, però, Ciutadans no ha decidit encara si recorrerà la investidura, i està a l'expectativa de saber com serà el document que redactarà Torrent. Com que no hi ha precedents d'una investidura d'aquest tipus, l'escrit es basa a posar el nom del candidat. Per tant, no podrien recórrer una investidura telemàtica si Torrent no explicita que es farà d'aquesta manera per escrit. "Serem al capdavant de l'oposició amb aquesta utilització del Parlament", ha sentenciat Arrimadas, que ha lamentat que no ha presentat la seva candidatura a la presidència de la Generalitat, ja que els partits constitucionalistes no sumen, una cosa que ha atribuït a la "llei electoral".

Pel que fa a la immunitat parlamentària que Junts per Catalunya reclama que es garanteixi a Puigdemont perquè pugui tornar a Catalunya, Arrimadas ha lamentat que Ciutadans aposta per "eliminar els privilegis dels polítics". Per a ella, reclamar aquesta immunitat significa que "una persona fugida utilitzi el Parlament per al seu benefici".

Ciutadans vol obrir un debat per donar més drets als subgrups parlamentaris

Arrimadas ha demanat al president del mesa del Parlament que s'obri el debat sobre els drets dels subgrups parlamentaris. Amb aquesta mesura, volen garantir que el Partit Popular compti amb els mateixos drets amb quatre diputats que la resta de formacions polítiques. Ciutadans ha renunciat a cedir un diputat perquè el PP compti amb un grup parlamentari propi, segons la formació ha explicat, perquè no considera adequat que el partit de Xavier García Albiol compti amb la subvenció per cobrir les despeses de 'mailing' de la campanya que pertoca als grups parlamentaris, que ascendeix als 800.000 euros. "No volem fer fraus i tripijocs per donar més diputats a aquells que no els han aconseguit a les urnes", ha sentenciat Arrimadas.