Arrimadas: "És un lleig a la ciutat de Tarragona i a tots els catalans i espanyols si Torra no va a la inauguració"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha manifestat avui que el president Quim Torra hauria d'anar a la inauguració dels Jocs Mediterranis davant els dubtes del màxim representant del Govern a assistir-hi per la presència del rei Felip VI. "És un lleig a la ciutat de Tarragona i a tots els catalans i espanyols si no hi va", ha remarcat la màxima dirigent de la formació taronja a Catalunya. Sobre la carta que han enviat els presidents al rei, Arrimadas ha respost que Felip VI "no pot fer política". En una entrevista a TV3, la líder de Cs ha defensat el discurs que va fer el monarca el 3-O perquè es va posicionar "en defensa de la unitat d'Espanya", i ha recordat que ja se'l va boicotejar en els actes de rebuig als atemptats jihadistes de l'agost. "Aquella concentració ja es va convertir en una manifestació contra el rei", ha assegurat abans d'afegir, citant el programa 'Quatre gats' de Ricard Ustrell, que "Alex Salmond va subratllar que Catalunya es vol desempallegar de la monarquia i, per tant, és normal que no doni suport als independentistes".

Pel que fa a la reunió del 9 de juliol entre Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez, Arrimadas ha tornat a reiterar que "Torra no representa tots els catalans, sinó els independentistes, i les seves demandes són les de l'independentisme i no de tota la societat catalana". "El govern espanyol no ha sigut intel·ligent, però haurem de veure quines són les demandes que trasllada Torra en la reunió bilateral perquè ens podem posar d'acord amb Rodalies, però no amb la continuïtat del Procés", ha criticat. "Si el Govern no vol participar en el Consell de Política Fiscal i Econòmica, com va anunciar la portaveu, Elsa Artadi, ja demostra que el seu projecte és trencar Espanya", ha afegit. Un diàleg entre els dos executius que podria donar fruits, a parer seu, si "les prioritats del Govern són unes altres que la independència". La dirigent de Cs ha anotat que "Torra decebrà tothom perquè no aconseguirà la independència i alhora vulnerarà tots els drets, no farà la República i violarà els nostres drets". "Quan ha demanat perdó l'independentisme? Quin gest, quina autocrítica, ha fet el president Torra? El problema és que no l'han posat aquí per obrir portes, sinó per tancar-les", ha sentenciat.

"He parlat i parlaré amb el president Quim Torra, però no vol acceptar les resolucions judicials i ha imposat un símbol que no és de tots i no respecta els nostres votants", ha assenyalat la líder de Cs, que ha criticat que hagi posat en marxa el Diplocat. "Fer servir recursos públics per perseguir objectius polítics no és legítim", ha afirmat en aquest sentit, abans de denunciar que no s'hagi destinat ni un sol euro per finançar les escoles bressol. "Torra ha violat la neutralitat institucional imposant el llaç groc com a símbol de la Generalitat i d'humanitat", ha afegit després de sentenciar que "se'ls ha exclòs amb aquest símbol". "Amb polítiques socials ens podem posar d'acord, però no és la seva intenció perquè estan tornant a posar en marxa les ambaixades", ha opinat.

"El Parlament demostra el trencament de la societat catalana, amb la meitat que vol la independència i una altra meitat que no, però qui ha començat a posar-hi llaços grocs és l'independentisme i el que no podem acceptar és que als escons del Govern se'n posin perquè és patrimonalitzar les institucions", ha dit en relació amb les accions de protesta que ha anat protagonitzant la formació taronja en els últims plens. "Qui defensa les institucions de Catalunya és Ciutadans, perquè el Govern vol crear un govern paral·lel amb una assemblea de càrrecs independentistes i un president que no ha sigut votat al Parlament", ha afegit.