Arrimadas busca centrar Cs aprofitant la crisi del covid-19

Inés Arrimadas s’ha estrenat com a líder de Ciutadans provant de desplaçar el partit cap al centre de l’espai polític, potser l’única possibilitat que té la formació per sobreviure a mitjà termini. La crisi del covid-19 li ha servit de pretext per desmarcar-se del bloc de la dreta amb el PP i Vox, on el partit s’havia encaixonat en l’última etapa d’Albert Rivera. Tot i haver-se presentat a les primàries com l’opció continuista, un cop deslligada del seu antecessor (va ser nomenada oficialment el 8 de març), la dirigent taronja prova de rectificar el rumb cap a un posicionament menys hostil amb el PSOE i, fins i tot, també amb el govern català. Demostrar que Cs pot “ser útil” en moments de gravetat és l’objectiu de la nova direcció.

La líder taronja ha donat suport al govern espanyol des que va declarar l’estat d’alarma. Va votar a favor de prorrogar el confinament i s’ha mostrat disposada a donar suport als pactes per a la reconstrucció. A més, ha limitat les crítiques a Pedro Sánchez tot i reclamar-li que escolti més l’oposició. “Se li acaba el temps de demostrar que vol consensuar alguna cosa”, li va retreure ahir a Sánchez en una entrevista a Telemadrid. “Hi ha un gir cap a la col·laboració”, apunta una veu de Cs: “Arrimadas està intentant reposicionar-nos”. També a Catalunya aquest canvi va ser palpable en l’últim ple, quan la diputada Lorena Roldán va estendre la mà al president Quim Torra per establir un front comú contra el coronavirus. “El Govern pot comptar amb tot el nostre suport [per fer front a la pandèmia]”, va assegurar en una entrevista a El Periódico. “El Procés ho va trastocar tot i el nostre paper respecte a això és el que és, però després som de centre liberal i progressista”, defensa una veu del partit.

Amb l’arrencada ahir de l’assemblea general de Cs, on s’aprovaran els nous estatuts i la línia estratègica del partit, Arrimadas va inaugurar una nova etapa. Tot i que en l’informe de gestió de l’anterior direcció fet ahir no hi va haver gens d’autocrítica, el congrés -que s’havia ajornat per la crisi sanitària i finalment se celebra de manera telemàtica-és per a alguns una oportunitat per visibilitzar Cs als mitjans i per publicitar el rol més centrat que Arrimadas persegueix ara.

Igea aplaudeix la gestió

També des del sector crític hi ha conformitat amb la gestió d’Arrimadas. Francisco Igea va elogiar en un tuit la seva fins fa poc contrincant. “El partit ha demostrat en aquesta crisi que es pot ser fora de les trinxeres”, va dir: “El nostre missatge al congrés és el de la unitat”. Fonts afins al vicepresident de Castella i Lleó consideren que el gir de la líder taronja és precisament el que demanaven. El sector díscol havia presentat una esmena a la ponència d’estratègia que es debatrà durant el congrés i que rebutjava les coalicions amb el PP. Però ara, amb les eleccions basques i gallegues suspeses i les catalanes sense data, el tema passa a un segon pla. “La defensarem però no farem gaire soroll, no és el moment”, apunta una font. L’esmena als estatuts, que reclamava més poder per als afiliats, també ha sigut un cavall de batalla del sector crític. Però difícilment la podran tirar endavant. El sector oficialista parteix amb majoria en totes les votacions.