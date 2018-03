Arrimadas exigeix la dimissió de Torrent per fer "mítings d'ERC" des de la presidència del Parlament

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha exigit aquest dilluns la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, per fer "mítings" d'ERC des de la presidència de la cambra catalana i actuar com l'"advocat de Carles Puigdemont". Per a Arrimadas, el discurs d'ahir de Torrent des del despatx d'Audiències per demanar un front unitari contra la repressió és una manera d'"atiar la confrontació" i la "divisió de la societat" catalana.

"Ja n'hi ha prou", ha sentenciat Arrimadas, que ha acusat Torrent de fer un discurs de "crida a la desobediència" de les institucions i que només allarga el "bloqueig" a Catalunya i és "intolerable". "Ahir va fer un discurs en què va afirmar que els polítics no ens hem de sotmetre en el poder judicial, els polítics hem de ser sotmesos a la llei i perseguits si fem coses il·legals en una democràcia", ha afirmat.

Arrimadas, en roda de premsa, ha explicat que l'hi ha transmès personalment a Torrent en una trucada telefònica.

Recurs d'empara al TC

D'altra banda, Ciutadans ha anunciat que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per vulneració dels seus drets com a diputats. Arrimadas ha recordat que fa dues setmanes que el partit taronja va demanar un ple extraordinari per debatre sobre el desbloqueig i que comparegués Torrent per donar explicacions sobre la seva actuació en els últims mesos."El president del Parlament ha de donar la cara", ha considerat.

La líder taronja s'ha queixat perquè el president de la cambra no havia mogut peça per convocar-lo fins avui, que també els grups independentistes n'hi han demanat un.

"Torrent actua amb absoluta arbitrarietat", ha assegurat Arrimadas, que l'ha acusat de fer cas només dels independentistes. "S'han vulnerat els nostres drets com a diputats", ha dit.

Arrimadas ha explicat que mantindran aquest recurs encara que la seva proposta de resolució sobre el desbloqueig es debati aquesta setmana.