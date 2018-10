Arrimadas nega que l'Estat afusellés Companys i en responsabilitza el franquisme

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha negat aquest divendres que l'Estat afusellés l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, i ha assegurat que va ser "el règim franquista i feixista, i no l'estat espanyol", el que va assassinar el dirigent. "Es confonen coses tan importants com aquestes", ha dit, i ha insistit que aquest és el motiu pel qual el partit no va participar dilluns en l'homenatge a l'expresident en el 78è aniversari de la seva mort. Tampoc hi van ser els membres a la mesa de Cs, malgrat que l'òrgan de govern del Parlament va fer una ofrena oficial a la seva tomba. "És un acte pensat per fer un discurs a favor de la independència i en contra d'un país democràtic", ha dit, i ha censurat que Torra fes "un tuit dient que Companys havia estat afusellat per l'estat espanyol": "Aquest home no sap història o no en vol saber".

Així, la líder de Cs ha diferenciat entre estat espanyol i franquisme, malgrat que el 1940 (quan Companys va ser sotmès a un consell de guerra i condemnat) la legalitat de l'estat espanyol ja era franquista. Durant els actes de commemoració de la figura de Companys, l'independentisme va associar la repressió franquista que va patir amb la soferta pels presos i els exiliats en l'actualitat. Especialment el diputat de Demòcrates, Antoni Castellà, que va afirmar que "si no fóssim a la UE" l'Estat tindria "temptacions" d'afusellar els actuals dirigents sobiranistes processats pel Tribunal Suprem.

"Negociar els pressupostos a la presó és una humiliació"

Arrimadas ha considerat "una humiliació" per a la "gent que vol viure en pau" que es "negociïn els pressupostos generals de l'Estat a la presó", en referència a la visita del líder de Podem, Pablo Iglesias, a l'exvicepresident Oriol Junqueras a la presó de Lledoners, que tindrà lloc aquesta tarda. "Cap país seriós i democràtic pot tenir una negociació de pressupostos a la presó amb gent que vol trencar aquest país", ha lamentat Arrimadas: "Les condicions que posarà l’independentisme no seran millores per a la gent, sinó impunitat per a les persones que són a la presó". "Volen impunitat després d’haver fet un cop d’estat", ha sentenciat.

La número u del partit taronja a Catalunya ha fet aquestes declaracions després d'una compareixença en què ha anunciat que Ciutadans presentarà en el pròxim ple del Parlament una llei per reduir les llistes d'espera, que serà defensada pel diputat i metge Jorge Soler. "És necessària, urgent, i tots els partits hi haurien de donar suport", ha afirmat: "Hi ha una manca de gestió dels recursos de les llistes d'espera".