Artadi creu que els incidents "d'una minoria" al Parlament "desvirtuen" el discurs independentista

"Estem fermament compromesos amb el pacifisme i no avalem actituds violentes". La resposta de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha sigut clara a l'hora de valorar els incidents que van tenir lloc ahir al llarg de la jornada de commemoració del primer aniversari de l'1 d'Octubre. En una entrevista a 'Els matins' de TV3, Artadi ha volgut remarcar aquest dimarts la "consigna de pacifisme" compartida entre partits i entitats sobiranistes. "Hi ha actuacions d'una minoria que desvirtuen en part el discurs i la realitat que hi ha hagut fins ara de moviment pacífic i de convivència", ha criticat la també portaveu del Govern, que lamenta que les imatges "no ajuden en absolut" el Govern, especialment amb la vista posada a l'exterior. Per a Artadi, "el que vam veure ahir és nou" en el moviment independentista, però creu que "no s'ha de magnificar".

El Govern ahir va haver de sentir crítiques de la Plataforma 1 d'Octubre, sota l'atenta mirada tant de Quim Torra com de Roger Torrent, presents entre els manifestants a les portes del Parlament. A la picada d'ullet del matí de Torra als CDR, a qui va demanar que "pressionin", els manifestants van respondre amb l'exigència de posar "fi a l'autonomisme" i la necessitat de la "desobediència civil". Davant d'aquestes crítiques, Artadi ha volgut desvincular les paraules del president dels incidents: "Una cosa és pressionar i l'altra ser violent", i Torra demanava "que la gent segueixi mobilitzada i exigent". Artadi ha admès que la ciutadania "vol tenir més certeses" de la direcció que emprèn el govern català, però s'expulsa responsabilitats. "Ens està costant acabar de marcar els passos a seguir", confessa, "però és un tema de Govern, Parlament, partits i entitats". I apel·la a la anormalitat que viu l'executiu: "És molt complicat prendre decisions quan no es poden asseure en una mateixa sala els presidents Puigdemont i Torra, els líders de la societat civil i Junqueras".

La demanda de dimissió del conseller de l'Interior, Miquel Buch, que està en el punt de mira per les últimes actuacions policials, també va ser un clam recurrent ahir. Artadi ha assegurat, però, que el departament d'Interior va actuar amb "responsabilitat" i valora positivament l'operatiu policial: "Es va aguantar bé i no es va desbordar". En aquest sentit, Artadi ha definit el cos dels Mossos com "una policia de democràcia".

Matenir el govern de Sánchez "no és una obligació"

La portaveu del Govern també s'ha adreçat al president espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha avisat que l'independentisme no té perquè garantir la continuïtat del seu executiu. "No ens sentim obligats a mantenir el govern de Sánchez. Si no fa res, per què l'hauríem de mantenir?", es pregunta Artadi, que ha exigit a la Moncloa més concreció sobre "què vol dir la seva solució política". Segons la consellera, el diàleg "està obert" però, per ara, la data de la segona reunió entre Torra i Sánchez no té data. Al govern socialista, avisa Artadi, "se li acaba el temps", i el govern català vol "fets".