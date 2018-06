La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, compareix aquest dimecres al Parlament per explicar el full de ruta del seu departament en aquesta legislatura. La portaveu del Govern ha començat la seva intervenció amb un missatge de caràcter polític, assegurant que el nou executiu ha vingut a gestionar el present però amb l'objectiu de la República a l'horitzó, i a revertir els efectes provocats per l'aplicació de l'article 155. "Hem arribat a la conclusió que per poder fer un país millor ens cal la independència. No per un sentiment romàntic sinó perquè volem un país amb més oportunitats per a tothom", ha expressat la també portaveu del Govern. "Les institucions espanyoles han decidit que era més important la integritat territorial que no pas la llibertat i la democràcia", ha sentenciat Artadi.

En aquest marc, ha recordat els empresonats i els exiliats, i ha constatat que ella és consellera perquè les institucions de l'Estat han impedit que ho fos Jordi Turull, pres a Estremera. "Avui a Catalunya no podem fer política amb normalitat [...], mentre hi hagi presos i exiliats i els ciutadans no puguin decidir lliurement el seu futur", ha afirmat Artadi.

Per tot això, la consellera ha esbossat les línies d'actuació en un marc d'excepcionalitat, en què ha destacat la tasca que ha de dur a terme el nou comissionat per al desenvolupament de l'autogovern, Pau Villòria, a l'hora de recollir les conseqüències que ha tingut per a l'administració la intervenció de l'Estat durant sis mesos. A Villòria, present a la compareixença al costat del delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, li ha encarregat fer un inventari del que ha provocat el 155 i un pla de xoc per revertir-ne els efectes.

540x306 Artadi denuncia la repressió de l'Estat i situa com a prioritat del seu departament revertir els danys del 155 / ACN Artadi denuncia la repressió de l'Estat i situa com a prioritat del seu departament revertir els danys del 155 / ACN

Demana que es derogui la llei que limita la capacitat dels ajuntaments (LRSAL) i anuncia un nou pla d'inversió per al món local

Una de les novetats que incorpora el departament de Presidència són les competències en administració local. En l'anterior legislatura, aquest àmbit va ser gestionat des de la conselleria de Governació de Meritxell Borràs, a qui Artadi ha agraït, juntament amb l'exvicepresident Oriol Junqueras, la reducció del deute de la Generalitat amb les corporacions locals. Ha dit que al principi del 2017 el deute era de 518 milions d'euros i que a finals d'any s'havia reduït a 122,7 milions d'euros. El passiu ha continuat disminuint enguany, segons els dades d'Artadi, fins a 94 milions a aquest abril. La consellera s'ha compromès a seguir amb la mateixa dinàmica aquesta legislatura.

Alhora, ha reclamat al govern espanyol de Pedro Sánchez que sigui coherent i derogui la llei que limita l'autonomia local (LRSAL), que tant va criticar el PSOE des de l'oposició quan el PP va impulsar-la.

D'altra banda, Artadi ha fixat com a prioritat potenciar el Consell de Governs Locals –un òrgan que reuneix les corporacions locals de tot Catalunya–. Per millorar la interlocució amb la Generalitat, la consellera ha dit que "reforçarà" aquesta institució. La portaveu del Govern ha lamentat que en els últims mesos l'Estat hagi mantingut una actitud de "vigilància" cap als ajuntaments quan hauria d'haver estat de "confiança".

Artadi s'ha compromès a mantenir una relació estreta, també, amb l'Ajuntament de Barcelona, tot i que ha admès que no es pot oblidar el territori i els municipis petits –que són majoria– al país. És per això que ha dit que ampliarà el suport econòmic a aquestes entitats a través del Fons Local de Cooperació per ajudar a la sostenibilitat dels seus serveis públics.

La consellera ha anunciat, de fet, un nou pla d'inversions locals per millorar la "cohesió territorial" i ha demanat la col·laboració de les diputacions i els consellers comarcals per fixar-ne les prioritats.

Pel que fa a la Vall d'Aran, Artadi ha remarcat el seu caràcter de nació i ha dit que el Govern treballarà per desenvoluparà la llei de l'Aran del 2015.

Clàusules d'igualtat de gènere per concedir licitacions públiques i subvencions

Artadi també haurà de pilotar les polítiques de gènere del nou Govern. Així, s'ha compromès a impulsar la perspectiva de gènere en tots els departaments i erradicar la violència masclista a través d'un treball interdepartamental i amb el suport de l'Institut Català de les Dones. La consellera s'ha mostrat indignada pels darrers casos de violència sexual (fins i tot entre menors) i la decisió de la justícia de deixar en llibertat provisional tots els membres de la Manada condemnats que van violar en grup una noia.

En el marc de l'administració, Artadi ha explicat que aviat s'aprovaran clàusules d'igualtat de gènere per incloure en les licitacions i contractacions públiques, així com també en les convocatòries de subvencions (també en les subvencions a mitjans de comunicació).

Mitjans de comunicació: un nou contracte programa

Pel que fa als mitjans públics, Artadi ha destacat les bones dades de la ràdio en català i també de les televisions –tot i que està disminuint el consum en llengua catalana per la diversitat de canals–. Ha denunciat, però, una campanya d'"intoxicació" que ha posat en el punt de mira els professionals, que ha dit que han patit tant com l'escola catalana o els Mossos d'Esquadra durant el 155.

Per combatre la situació i la manca de recursos, Artadi s'ha compromès a impulsar l'aprovació i signatura del Pacte Nacional de l'Audiovisual. També ha dit que s'ha d'aprovar un nou contracte programa que va quedar encallat la legislatura passada per la nova manera de l'Agència Tributària espanyola de calcular l'IVA, que va deixar els mitjans públics en una situació financera agònica.

Tasca del Gabinet Jurídic

Tot i que no és habitual en aquestes compareixences, Artadi s'ha referit a la tasca que té per davant el Gabinet Jurídic, el director del qual, Francesc Esteve, també estava present a la compareixença. La consellera ha assegurat que té per davant un treball "ingent" per defensar als tribunals la Generalitat, en diversos plets amb el govern espanyol en recursos d'inconstitucionalitat –com el de l'article 155– i conflictes de competència.

Altres prioritats: l'esport com a forma d'internacionalització i reforma horària

Per acabar, Artadi també ha dit que una de les prioritats del Govern és implementar la reforma horària i potenciar una vida saludable dels ciutadans a través de la secretaria general de l'Esport, amb Gerard Figueras al capdavant. Un dels reptes també és impulsar les relacions esportives com a element d'"internacionalització i projecte exterior" de Catalunya.