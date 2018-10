L'Audiència Nacional obre judici a Trapero i dona cinc dies a la fiscalia perquè presenti l'escrit d'acusació

L'Audiència Nacional ha decidit obrir judici a l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i a la resta de la cúpula del cos policial pels fets del 20 de setembre i l'1 d'octubre de l'any passat, segons ha avançat TV3. Ara la fiscalia té cinc dies per presentar l'escrit d'acusació. De moment, fonts del ministeri públic han explicat a l'ACN que no han rebut la interlocutòria de l'Audiència, tot i que si finalment la reben hauran de posicionar-se per primera vegada de cara als judicis sobre el procés.

A banda de Trapero, també seran jutjats la intendent Teresa Laplana, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig. D'altra banda, tot apunta que cap a final de setmana el Tribunal Suprem farà el mateix amb la causa que instrueix contra el Govern Puigdemont, els Jordis i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en el procés obert contra l'independnentisme arran de la celebració del referèndum de l'1-0.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional, segons va avançar el 10 de setembre ' El Mundo' , també demanarà que s'acusi per un delicte de rebel·lió Trapero. Fins ara, l'excap de la policia catalana estava processat per sedició. A diferència del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, en el cas de l'Audiència Nacional, la jutge Carmen Lamela va processar Trapero per sedició i pertinença a organització criminal. Aquesta qualificació jurídica xocava amb la del Suprem i, per això, la fiscalia de l'Audiència Nacional, com també va fer la Fiscalia General, va estudiar la possibilitat de recórrer, tot i que finalment no ho van fer. Segons aquest diari, fonts del ministeri públic indiquen que la Fiscalia de l'Audiència Nacional va proposar a Segarra que s'acusés per rebel·lió també Trapero, per coherència amb el que passarà al Tribunal Suprem.

Trapero va argumentar a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que el cos va fer tot el que va poder per ajudar els guàrdies civils i la comitiva judicial que van quedar tancats i envoltats a la seu del departament d'Economia el 20 de setembre. També va dir al fiscal, Miguel Ángel Carballo: "No se'ns en va anar de les mans en cap moment", referint-se a la gestió de la protesta en un àudio que va avançar l'ARA. Durant la declaració, Trapero va explicar a la jutge que eren els guàrdies civils i la secretària judicial els que no es posaven d'acord sobre com sortir. "La secretària no vol sortir perquè no volen sortir els guàrdies civils, que no volen sortir perquè no recuperen els cotxes", va afirmar el major en la seva compareixença.

Tot i tenir la condició d'investigat, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el nou conseller d'Interior, Miquel Buch, van oferir a Trapero, cessat arran de l'aplicació de l'article 155, tornar a ocupar el càrrec de comissari en cap de la policia catalana, però ell ho va declinar, segons va explicar el cos mateix a les xarxes socials. Trapero va declinar l'oferiment al juny perquè considerava que "no seria convenient" ni per al funcionament cos ni per a la seva situació processal pel procés obert a l'Audiència Nacional per organització criminal i sedició arran del seu paper el 20 de setembre i l'1 d'octubre.