La fiscalia també preveu demanar que s'acusi Trapero per rebel·lió, segons 'El Mundo'

La Fiscalia de l'Audiència Nacional també demanarà que s'acusi per un delicte de rebel·lió l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, segons ' El Mundo'. Fins ara, l'excap de la policia catalana estava processat per sedició. El ministeri públic té previst presentar en les pròximes setmanes els seus escrits d'acusació. Els fiscals del Tribunal Suprem no han variat les acusacions per rebel·lió contra els líders independentistes.

A diferència del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, en el cas de l'Audiència Nacional, la jutge Carmen Lamela va processar Trapero per sedició i pertinença a organització criminal. Aquesta qualificació jurídica xocava amb la del Suprem i, per això, la Fiscalia de l'Audiència Nacional, com també va fer la Fiscalia General, va estudiar la possibilitat de recórrer, tot i que finalment no ho van fer.

Segons aquest diari, fonts del ministeri públic indiquen que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha proposat ara a Segarra que s'acusi per rebel·lió també Trapero, per coherència amb el que passarà al Tribunal Suprem. De moment s'ha demanat una pròrroga del termini per presentar l'escrit d'acusació, cosa que es durà a terme un cop es concreti l'escrit del Suprem.