L'Audiència Nacional rebutja la querella de Vox contra la jutge belga que va citar Llarena a declarar

L'Audiència Nacional ha rebutjat aquest dilluns la querella del partit d'ultradreta Vox i l'associació Movimiento 24dos contra la jutge belga que va admetre a tràmit la querella de Carles Puigdemont contra el jutge instructor del cas del Procés al Suprem, Pablo Llarena. També demanaven la imputació de l'advocat Gonzalo Boye per delictes de rebel·lió i alternativament sedició, contra la pau i independència de l'Estat, prevaricació judicial, usurpació de funcions, fals testimoni, falsedat documental i estafa processal.

La jutge de l'Audiència María Tardón ha emès una interlocutòria en la qual descarta que la jurisdicció espanyola sigui competent per examinar l'actuació de la jutge belga "pels mateixos arguments pels quals s'ha d'excloure" la revisió de les actuacions jurisdiccionals que el Tribunal Suprem hagi realitzat en l'exercici de la seva jurisdicció. Tot i així, Tardón no perd oportunitat d'alinear-se amb els querellants en l'atribució d'intencionalitat als polítics a l'exili que van querellar-se contra Llarena, segons ella, per "defraudar les garanties d'independència" de Llarena i per "intentar sotmetre les acutacions sobiranes de l'estat espanyol a la jurisdicció d'un estat estranger". Pel mateix motiu es desestima també la querella contra la resta de denunciats.

Els querellant també van acusar Boye i els exiliats de falsedat documental per una mala traducció de la interlocutòria de processament de Llarena per sustentar la seva querellla. Aquestes frases mal traduïdes sí que podrien encaixar en el tipus penal perquè evidencien, segons Tardón, que diu "que hi ha una clara alteració de la traducció i que amb això es tergiversa el sentit de les declaracions del magistrat", però també descarta la querella perquè la falsedat documental només pot ser perseguida si el ministeri fiscal o un perjudicat es persona en la causa.